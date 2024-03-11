11 марта 2024

В ХМАО завлекают молодежь на предвыборную викторину популярным хитом про Феллини

© Служба новостей «URA.RU»
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Big Love Show в МТС Live Холл. Екатеринбург, зрители концерта
Звездные артисты выступят в Ханты-Мансийске в рамках фестиваля «Действуй!» Фото:

В ХМАО завлекают молодежь на предвыборную викторину «Достижения Югры» с помощью концерта Galibri & Mavik. Дуэт стал популярным благодаря треку «Федерико Феллини». Звездные артисты выступят в Ханты-Мансийске в рамках фестиваля «Действуй!», однако чтобы попасть на концерт, нужно выполнить ряд заданий.

«Чтобы принять участие, нужно найти события фестиваля в своем городе или поселении. Зарегистрироваться в боте. Посетить события фестиваля, не забыв в конце попросить отсканировать ваш уникальный QR-код. Получить пятое действие, поучаствовав в викторине „Достижения Югры“», — говорится в памятке, опубликованной в паблике фестиваля «Действуй!» в соцсети «Вконтакте».

Выполнившие все условия участники получат допуск на концерт Galibri & Mavik, который состоится в Ханты-Мансийске. В других городах ХМАО также обещают провести музыкальные выступления и квартирники.

Ранее URA.RU сообщало, что в соцсетях появились мемные видео, посвященные викторине «Достижения Югры». Призывы с участием в викторине обыгрываются в роликах в формах пародий на современный сериал типа «Слово пацана» или культовую советскую комедию «Карнавал».

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В ХМАО завлекают молодежь на предвыборную викторину «Достижения Югры» с помощью концерта Galibri & Mavik. Дуэт стал популярным благодаря треку «Федерико Феллини». Звездные артисты выступят в Ханты-Мансийске в рамках фестиваля «Действуй!», однако чтобы попасть на концерт, нужно выполнить ряд заданий. «Чтобы принять участие, нужно найти события фестиваля в своем городе или поселении. Зарегистрироваться в боте. Посетить события фестиваля, не забыв в конце попросить отсканировать ваш уникальный QR-код. Получить пятое действие, поучаствовав в викторине „Достижения Югры“», — говорится в памятке, опубликованной в паблике фестиваля «Действуй!» в соцсети «Вконтакте». Выполнившие все условия участники получат допуск на концерт Galibri & Mavik, который состоится в Ханты-Мансийске. В других городах ХМАО также обещают провести музыкальные выступления и квартирники. Ранее URA.RU сообщало, что в соцсетях появились мемные видео, посвященные викторине «Достижения Югры». Призывы с участием в викторине обыгрываются в роликах в формах пародий на современный сериал типа «Слово пацана» или культовую советскую комедию «Карнавал».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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