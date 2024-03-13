Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев провел личную встречу с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). На мероприятие пришли молодые люди из Италии, Турции, Китая, Бразилии, Саудовской Аравии и других 29-ти стран, рассказали в пресс-службе полпредства.
«Вы можете убедиться сами, что Россия и Уральский федеральный округ стремительно развиваются, несмотря ни на что. Здесь живут открытые всему новому люди, которые искренне любят свою Родину: Урал и Западную Сибирь, и каждый день делают их лучше», — заявил Якушев в ходе выступления перед молодежью.
Кроме того, полпред рассказал о роли УрФО для России, презентовав каждый из шести регионов. По его словам, в округе находятся талантливые люди, которые вносят значительный вклад в развитие родины.
Якушев уже раскрывал, чем на Урале удивят иностранцев на фестивале молодежи. В каждом регионе для гостей запланировали различные активности — в Свердловской области пройдут экскурсия в музее военной техники УГМК и масленичные гуляния.
Фото: пресс-служба полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе
Фото: пресс-служба полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе
Фото: пресс-служба полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе
Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев провел личную встречу с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). На мероприятие пришли молодые люди из Италии, Турции, Китая, Бразилии, Саудовской Аравии и других 29-ти стран, рассказали в пресс-службе полпредства. «Вы можете убедиться сами, что Россия и Уральский федеральный округ стремительно развиваются, несмотря ни на что. Здесь живут открытые всему новому люди, которые искренне любят свою Родину: Урал и Западную Сибирь, и каждый день делают их лучше», — заявил Якушев в ходе выступления перед молодежью. Кроме того, полпред рассказал о роли УрФО для России, презентовав каждый из шести регионов. По его словам, в округе находятся талантливые люди, которые вносят значительный вклад в развитие родины. Якушев уже раскрывал, чем на Урале удивят иностранцев на фестивале молодежи. В каждом регионе для гостей запланировали различные активности — в Свердловской области пройдут экскурсия в музее военной техники УГМК и масленичные гуляния.