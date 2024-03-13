Полпред Якушев встретился с молодежью из 34 стран мира. Фото

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Куйвашев.Выставка Россия на ВДНХ. Москва, якушев владимир
Владимир Якушев презентовал регионы УрФО перед иностранцами Фото:

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев провел личную встречу с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). На мероприятие пришли молодые люди из Италии, Турции, Китая, Бразилии, Саудовской Аравии и других 29-ти стран, рассказали в пресс-службе полпредства.

«Вы можете убедиться сами, что Россия и Уральский федеральный округ стремительно развиваются, несмотря ни на что. Здесь живут открытые всему новому люди, которые искренне любят свою Родину: Урал и Западную Сибирь, и каждый день делают их лучше», — заявил Якушев в ходе выступления перед молодежью.

Кроме того, полпред рассказал о роли УрФО для России, презентовав каждый из шести регионов. По его словам, в округе находятся талантливые люди, которые вносят значительный вклад в развитие родины.

Якушев уже раскрывал, чем на Урале удивят иностранцев на фестивале молодежи. В каждом регионе для гостей запланировали различные активности — в Свердловской области пройдут экскурсия в музее военной техники УГМК и масленичные гуляния.

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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев провел личную встречу с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). На мероприятие пришли молодые люди из Италии, Турции, Китая, Бразилии, Саудовской Аравии и других 29-ти стран, рассказали в пресс-службе полпредства. «Вы можете убедиться сами, что Россия и Уральский федеральный округ стремительно развиваются, несмотря ни на что. Здесь живут открытые всему новому люди, которые искренне любят свою Родину: Урал и Западную Сибирь, и каждый день делают их лучше», — заявил Якушев в ходе выступления перед молодежью. Кроме того, полпред рассказал о роли УрФО для России, презентовав каждый из шести регионов. По его словам, в округе находятся талантливые люди, которые вносят значительный вклад в развитие родины. Якушев уже раскрывал, чем на Урале удивят иностранцев на фестивале молодежи. В каждом регионе для гостей запланировали различные активности — в Свердловской области пройдут экскурсия в музее военной техники УГМК и масленичные гуляния.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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