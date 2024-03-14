Назван топ-3 самых высокооплачиваемых профессий в Челябинской области. Инфографика

Авито: дальнобойщики в Челябинской области зарабатывают 155 тысяч рублей
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Дальнобойщики в регионе в среднем зарабатывают 155 тысяч рублей Фото:

В Челябинской области самыми высокооплачиваемыми специалистами являются дальнобойщики со средней зарплатой в 155 тысяч рублей. В тройку самых высокооплачиваемых профессий региона также вошли фрезеровщики со средним заработком в размере 105 тысяч 920 рублей и машинисты, получающие 102 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«В топ-3 самых высокооплачиваемых предложений в Челябинской области вошли дальнобойщики, машинисты и фрезеровщики. Средняя ежемесячная зарплата зимой 2024 году у них составила соответственно 155, 106 и 102 тысяч рублей за полный рабочий день», — сообщили в пресс-службе.

Согласно проведенному исследованию, также в Челябинской области востребованы водитель такси с зарплатой 96 тысяч 911 рублей в месяц, водитель экспедитор, зарабатывающий 94 тысячи 890 рублей в месяц, наладчик с заработком 94 тысяч 868 рублей в месяц, автоэлектрик с зарплатой 94 тысяч 363 рубля. В десятку самых высокооплачиваемых профессий региона также вошли бетонщик и токарь, каждый специалист в среднем зарабатывает 93 тысячи 500 рублей.

В Челябинской области самыми высокооплачиваемыми специалистами являются дальнобойщики с зарплатой в 155 тысяч рублей
В Челябинской области самыми высокооплачиваемыми специалистами являются дальнобойщики с зарплатой в 155 тысяч рублей

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В Челябинской области самыми высокооплачиваемыми специалистами являются дальнобойщики со средней зарплатой в 155 тысяч рублей. В тройку самых высокооплачиваемых профессий региона также вошли фрезеровщики со средним заработком в размере 105 тысяч 920 рублей и машинисты, получающие 102 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «В топ-3 самых высокооплачиваемых предложений в Челябинской области вошли дальнобойщики, машинисты и фрезеровщики. Средняя ежемесячная зарплата зимой 2024 году у них составила соответственно 155, 106 и 102 тысяч рублей за полный рабочий день», — сообщили в пресс-службе. Согласно проведенному исследованию, также в Челябинской области востребованы водитель такси с зарплатой 96 тысяч 911 рублей в месяц, водитель экспедитор, зарабатывающий 94 тысячи 890 рублей в месяц, наладчик с заработком 94 тысяч 868 рублей в месяц, автоэлектрик с зарплатой 94 тысяч 363 рубля. В десятку самых высокооплачиваемых профессий региона также вошли бетонщик и токарь, каждый специалист в среднем зарабатывает 93 тысячи 500 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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