МВД опровергло информацию о ноже екатеринбурженки, кидавшейся на детей в школе

У школьницы екатеринбургской гимназии №147, которая кидалась на сверстников, был брелок для ключей, а не нож-бабочка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД.
«Сотрудниками по делам несовершеннолетних проводятся проверочные мероприятия, осуществлен выход в образовательную организацию для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Установлено, что у несовершеннолетней было не холодное оружие, а брелок для ключей», — сказали в ведомстве.
Полицейские примут участие в совете профилактики гимназии. «По окончанию проверочных мероприятий полицией будет принято обоснованное решение», — добавили силовики.
В гимназии на Уралмаше девочка кидалась на сверстников, угрожая расправой. Очевидица рассказала, что школьница вооружалась ножом, а директора и педагоги не обращали на это внимание. Сотрудники МВД уже провели профилактическую беседу с ребенком.
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