МВД опровергло информацию о ноже екатеринбурженки, кидавшейся на детей в школе

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Сотрудники полиции дарят тюльпаны женщинам на 8 марта. Пермь , мвд, полиция
Силовики проверили гимназию №147 Фото:

У школьницы екатеринбургской гимназии №147, которая кидалась на сверстников, был брелок для ключей, а не нож-бабочка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД.

«Сотрудниками по делам несовершеннолетних проводятся проверочные мероприятия, осуществлен выход в образовательную организацию для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Установлено, что у несовершеннолетней было не холодное оружие, а брелок для ключей», — сказали в ведомстве.

Полицейские примут участие в совете профилактики гимназии. «По окончанию проверочных мероприятий полицией будет принято обоснованное решение», — добавили силовики.

В гимназии на Уралмаше девочка кидалась на сверстников, угрожая расправой. Очевидица рассказала, что школьница вооружалась ножом, а директора и педагоги не обращали на это внимание. Сотрудники МВД уже провели профилактическую беседу с ребенком.

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У школьницы екатеринбургской гимназии №147, которая кидалась на сверстников, был брелок для ключей, а не нож-бабочка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД. «Сотрудниками по делам несовершеннолетних проводятся проверочные мероприятия, осуществлен выход в образовательную организацию для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Установлено, что у несовершеннолетней было не холодное оружие, а брелок для ключей», — сказали в ведомстве. Полицейские примут участие в совете профилактики гимназии. «По окончанию проверочных мероприятий полицией будет принято обоснованное решение», — добавили силовики. В гимназии на Уралмаше девочка кидалась на сверстников, угрожая расправой. Очевидица рассказала, что школьница вооружалась ножом, а директора и педагоги не обращали на это внимание. Сотрудники МВД уже провели профилактическую беседу с ребенком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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