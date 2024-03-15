МВД опровергло информацию о ноже екатеринбурженки, кидавшейся на детей в школе

15 марта 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Силовики проверили гимназию №147 Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU У школьницы екатеринбургской гимназии №147, которая кидалась на сверстников, был брелок для ключей, а не нож-бабочка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД. «Сотрудниками по делам несовершеннолетних проводятся проверочные мероприятия, осуществлен выход в образовательную организацию для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Установлено, что у несовершеннолетней было не холодное оружие, а брелок для ключей», — сказали в ведомстве. Полицейские примут участие в совете профилактики гимназии. «По окончанию проверочных мероприятий полицией будет принято обоснованное решение», — добавили силовики. В гимназии на Уралмаше девочка кидалась на сверстников, угрожая расправой. Очевидица рассказала, что школьница вооружалась ножом, а директора и педагоги не обращали на это внимание. Сотрудники МВД уже провели профилактическую беседу с ребенком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У школьницы екатеринбургской гимназии №147, которая кидалась на сверстников, был брелок для ключей, а не нож-бабочка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД. «Сотрудниками по делам несовершеннолетних проводятся проверочные мероприятия, осуществлен выход в образовательную организацию для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Установлено, что у несовершеннолетней было не холодное оружие, а брелок для ключей», — сказали в ведомстве. Полицейские примут участие в совете профилактики гимназии. «По окончанию проверочных мероприятий полицией будет принято обоснованное решение», — добавили силовики. В гимназии на Уралмаше девочка кидалась на сверстников, угрожая расправой. Очевидица рассказала, что школьница вооружалась ножом, а директора и педагоги не обращали на это внимание. Сотрудники МВД уже провели профилактическую беседу с ребенком.