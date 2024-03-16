Мать знаменитого челябинского хоккеиста Андрея Зуева, Александра Гавриловна, в свои 93 года сама пришла на избирательный участок и приняла участие в выборах президента РФ. В видео, опубликованном правительством Челябинской области, она поделилась, что помогает ей в свои годы вести активный образ жизни.
«Я занимаюсь гимнастикой дома утренней обязательно. У меня тренажер велосипедный дома. Занимаюсь на нем. Поддерживаю так свое здоровье», — рассказывает Зуева на видео, опубликованном пресс-службой правительства региона.
Андрей Зуев перешел в ХК «Трактор» в 1991 году. По итогам следующего сезона он был признан лучшим вратарем чемпионата. После завершения карьеры игрока работал тренером вратарей в челябинском клубе.
По всей России в период с 15 по 17 марта проходят выборы президента РФ. URA.RU в прямой трансляции следит за ходом голосования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.