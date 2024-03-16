16 марта 2024

Мать знаменитого челябинского хоккеиста Зуева в 93 года пришла на выборы. Видео

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Выборы. Челябинск
Женщина, несмотря на возраст, пришла на избирательный участок Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Мать знаменитого челябинского хоккеиста Андрея Зуева, Александра Гавриловна, в свои 93 года сама пришла на избирательный участок и приняла участие в выборах президента РФ. В видео, опубликованном правительством Челябинской области, она поделилась, что помогает ей в свои годы вести активный образ жизни.

«Я занимаюсь гимнастикой дома утренней обязательно. У меня тренажер велосипедный дома. Занимаюсь на нем. Поддерживаю так свое здоровье», — рассказывает Зуева на видео, опубликованном пресс-службой правительства региона.

Андрей Зуев перешел в ХК «Трактор» в 1991 году. По итогам следующего сезона он был признан лучшим вратарем чемпионата. После завершения карьеры игрока работал тренером вратарей в челябинском клубе.

По всей России в период с 15 по 17 марта проходят выборы президента РФ. URA.RU в прямой трансляции следит за ходом голосования.

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Мать знаменитого челябинского хоккеиста Андрея Зуева, Александра Гавриловна, в свои 93 года сама пришла на избирательный участок и приняла участие в выборах президента РФ. В видео, опубликованном правительством Челябинской области, она поделилась, что помогает ей в свои годы вести активный образ жизни. «Я занимаюсь гимнастикой дома утренней обязательно. У меня тренажер велосипедный дома. Занимаюсь на нем. Поддерживаю так свое здоровье», — рассказывает Зуева на видео, опубликованном пресс-службой правительства региона. Андрей Зуев перешел в ХК «Трактор» в 1991 году. По итогам следующего сезона он был признан лучшим вратарем чемпионата. После завершения карьеры игрока работал тренером вратарей в челябинском клубе. По всей России в период с 15 по 17 марта проходят выборы президента РФ. URA.RU в прямой трансляции следит за ходом голосования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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