16 марта 2024

Олимпийский призер из Челябинска выиграла в викторине на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ольга Фаткулина, серебряная медалистка Олимпийских игр Сочи-2014. Челябинск, фаткулина ольга
Ольга Фаткулина выиграла ноутбук в викторине «Всей семьей — За Челябинск» Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Серебряный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту из Челябинска Ольга Фаткулина выиграла ноутбук в викторине «Всей семьей — За Челябинск». Об этом URA.RU сообщили организаторы викторины.

«Вчера в утреннем телемарафоне „Всей семьей — за Челябинск“ ноутбук выиграла Фаткулина Ольга Александровна. Сначала в студии все переглянулись, челябинская ли это конькобежка или полная тезка. Выяснилось, что это действительно призер чемпионатов мира, наш „уральский метеорит“ в мире конькобежного спорта», — сообщили URA.RU организаторы.

Фаткулина за свою карьеру выиграла ряд крупных турниров. На Олимпиаде в Сочи она показала второй результат. Является заслуженным мастером спорта России и рекордсменом страны в спринтерском многоборье и на дистанции 1000 метров, четырехкратная чемпионка России в спринтерском многоборье.

Выборы президента России проходят с 15 марта. В заключительный день голосования по состоянию на 15:00 явка избирателей приблизилась к 70%. В дни проведения выборов в российских регионах также проходят викторины на знание истории.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Серебряный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту из Челябинска Ольга Фаткулина выиграла ноутбук в викторине «Всей семьей — За Челябинск». Об этом URA.RU сообщили организаторы викторины. «Вчера в утреннем телемарафоне „Всей семьей — за Челябинск“ ноутбук выиграла Фаткулина Ольга Александровна. Сначала в студии все переглянулись, челябинская ли это конькобежка или полная тезка. Выяснилось, что это действительно призер чемпионатов мира, наш „уральский метеорит“ в мире конькобежного спорта», — сообщили URA.RU организаторы. Фаткулина за свою карьеру выиграла ряд крупных турниров. На Олимпиаде в Сочи она показала второй результат. Является заслуженным мастером спорта России и рекордсменом страны в спринтерском многоборье и на дистанции 1000 метров, четырехкратная чемпионка России в спринтерском многоборье. Выборы президента России проходят с 15 марта. В заключительный день голосования по состоянию на 15:00 явка избирателей приблизилась к 70%. В дни проведения выборов в российских регионах также проходят викторины на знание истории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...