Олимпийский призер из Челябинска выиграла в викторине на выборах

17 марта 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Ольга Фаткулина выиграла ноутбук в викторине «Всей семьей — За Челябинск» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Серебряный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту из Челябинска Ольга Фаткулина выиграла ноутбук в викторине «Всей семьей — За Челябинск». Об этом URA.RU сообщили организаторы викторины. «Вчера в утреннем телемарафоне „Всей семьей — за Челябинск“ ноутбук выиграла Фаткулина Ольга Александровна. Сначала в студии все переглянулись, челябинская ли это конькобежка или полная тезка. Выяснилось, что это действительно призер чемпионатов мира, наш „уральский метеорит“ в мире конькобежного спорта», — сообщили URA.RU организаторы. Фаткулина за свою карьеру выиграла ряд крупных турниров. На Олимпиаде в Сочи она показала второй результат. Является заслуженным мастером спорта России и рекордсменом страны в спринтерском многоборье и на дистанции 1000 метров, четырехкратная чемпионка России в спринтерском многоборье. Выборы президента России проходят с 15 марта. В заключительный день голосования по состоянию на 15:00 явка избирателей приблизилась к 70%. В дни проведения выборов в российских регионах также проходят викторины на знание истории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Серебряный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту из Челябинска Ольга Фаткулина выиграла ноутбук в викторине «Всей семьей — За Челябинск». Об этом URA.RU сообщили организаторы викторины. «Вчера в утреннем телемарафоне „Всей семьей — за Челябинск“ ноутбук выиграла Фаткулина Ольга Александровна. Сначала в студии все переглянулись, челябинская ли это конькобежка или полная тезка. Выяснилось, что это действительно призер чемпионатов мира, наш „уральский метеорит“ в мире конькобежного спорта», — сообщили URA.RU организаторы. Фаткулина за свою карьеру выиграла ряд крупных турниров. На Олимпиаде в Сочи она показала второй результат. Является заслуженным мастером спорта России и рекордсменом страны в спринтерском многоборье и на дистанции 1000 метров, четырехкратная чемпионка России в спринтерском многоборье. Выборы президента России проходят с 15 марта. В заключительный день голосования по состоянию на 15:00 явка избирателей приблизилась к 70%. В дни проведения выборов в российских регионах также проходят викторины на знание истории.