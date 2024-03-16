Олимпийский призер из Челябинска выиграла в викторине на выборах

Серебряный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту из Челябинска Ольга Фаткулина выиграла ноутбук в викторине «Всей семьей — За Челябинск». Об этом URA.RU сообщили организаторы викторины.
«Вчера в утреннем телемарафоне „Всей семьей — за Челябинск“ ноутбук выиграла Фаткулина Ольга Александровна. Сначала в студии все переглянулись, челябинская ли это конькобежка или полная тезка. Выяснилось, что это действительно призер чемпионатов мира, наш „уральский метеорит“ в мире конькобежного спорта», — сообщили URA.RU организаторы.
Фаткулина за свою карьеру выиграла ряд крупных турниров. На Олимпиаде в Сочи она показала второй результат. Является заслуженным мастером спорта России и рекордсменом страны в спринтерском многоборье и на дистанции 1000 метров, четырехкратная чемпионка России в спринтерском многоборье.
Выборы президента России проходят с 15 марта. В заключительный день голосования по состоянию на 15:00 явка избирателей приблизилась к 70%. В дни проведения выборов в российских регионах также проходят викторины на знание истории.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.