Свердловчане сожгли 12-метровую Жар-птицу на Масленицу. Фото, видео

17 марта 2024 в 21:56 Размер текста - 17 +

Инсталляция стала одним из самых высоких чучел в регионе Фото предоставлено организаторами В «Парке сказов» в Арамиле (Свердловская область) сожгли 12-метровую Жар-птицу, которая стала символом Масленицы. Площадку посетили пять тысяч человек, а во время праздника гости съели более восьми тысяч блинов, рассказали URA.RU организаторы мероприятия. «Ажиотаж был такой, что нам пришлось остановить продажу билетов на сайте. Нас посетило в два раза больше человек, чем ожидали. В следующем году обещаем удивить жителей нашего региона еще более масштабным арт-объектом. Теперь мы целимся стать столицей Масленицы не только Свердловской области, но и всего Урала», — пояснили организаторы. Также в последний день масленичных гуляний одним из самых популярных мест стал парк Маяковского в Екатеринбурге. Там для гостей организовали покорение столба, метание валенок, перетягивание каната и сражение на мягких мешках. Хэдлайнером мероприятия стала группа «Отава Е», которая на концертах использует волынку, гусли, скрипку, перкуссию и гитары. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В «Парке сказов» в Арамиле (Свердловская область) сожгли 12-метровую Жар-птицу, которая стала символом Масленицы. Площадку посетили пять тысяч человек, а во время праздника гости съели более восьми тысяч блинов, рассказали URA.RU организаторы мероприятия. «Ажиотаж был такой, что нам пришлось остановить продажу билетов на сайте. Нас посетило в два раза больше человек, чем ожидали. В следующем году обещаем удивить жителей нашего региона еще более масштабным арт-объектом. Теперь мы целимся стать столицей Масленицы не только Свердловской области, но и всего Урала», — пояснили организаторы. Также в последний день масленичных гуляний одним из самых популярных мест стал парк Маяковского в Екатеринбурге. Там для гостей организовали покорение столба, метание валенок, перетягивание каната и сражение на мягких мешках. Хэдлайнером мероприятия стала группа «Отава Е», которая на концертах использует волынку, гусли, скрипку, перкуссию и гитары.