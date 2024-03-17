Свердловчане сожгли 12-метровую Жар-птицу на Масленицу. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Инсталляция стала одним из самых высоких чучел в регионе
Инсталляция стала одним из самых высоких чучел в регионе

В «Парке сказов» в Арамиле (Свердловская область) сожгли 12-метровую Жар-птицу, которая стала символом Масленицы. Площадку посетили пять тысяч человек, а во время праздника гости съели более восьми тысяч блинов, рассказали URA.RU организаторы мероприятия.

«Ажиотаж был такой, что нам пришлось остановить продажу билетов на сайте. Нас посетило в два раза больше человек, чем ожидали. В следующем году обещаем удивить жителей нашего региона еще более масштабным арт-объектом. Теперь мы целимся стать столицей Масленицы не только Свердловской области, но и всего Урала», — пояснили организаторы.

Также в последний день масленичных гуляний одним из самых популярных мест стал парк Маяковского в Екатеринбурге. Там для гостей организовали покорение столба, метание валенок, перетягивание каната и сражение на мягких мешках. Хэдлайнером мероприятия стала группа «Отава Е», которая на концертах использует волынку, гусли, скрипку, перкуссию и гитары.

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В «Парке сказов» в Арамиле (Свердловская область) сожгли 12-метровую Жар-птицу, которая стала символом Масленицы. Площадку посетили пять тысяч человек, а во время праздника гости съели более восьми тысяч блинов, рассказали URA.RU организаторы мероприятия. «Ажиотаж был такой, что нам пришлось остановить продажу билетов на сайте. Нас посетило в два раза больше человек, чем ожидали. В следующем году обещаем удивить жителей нашего региона еще более масштабным арт-объектом. Теперь мы целимся стать столицей Масленицы не только Свердловской области, но и всего Урала», — пояснили организаторы. Также в последний день масленичных гуляний одним из самых популярных мест стал парк Маяковского в Екатеринбурге. Там для гостей организовали покорение столба, метание валенок, перетягивание каната и сражение на мягких мешках. Хэдлайнером мероприятия стала группа «Отава Е», которая на концертах использует волынку, гусли, скрипку, перкуссию и гитары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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