TJP: европейские лидеры провели тайные переговоры об отправке войск на Украину

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Президент Франции, макрон эммануэль
Макрон выдвинул свою позицию о том, что возможно отправит войска на Украину Фото:
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Лидеры европейских стран провели тайные переговоры, на которых обсудили возможную отправку своих войск на Украину. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон высказал свою положительную позицию в этом вопросе. Беседа была проведена в связи с вероятностью поражения ВСУ на фронте конфликта. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Наблюдатели полагают, что эта идея действительно могла обсуждаться среди европейских лидеров, хотя и в узком кругу. Узкая, секретная обстановка, учитывая растущую вероятность поражения», — передает издание. Также при переговорах учитывалась вероятность полного краха ВСУ и последствия этого события для национальной безопасности Европы.

Отмечается, что заявления Макрона об отправке войск в Киев могло быть преднамеренной утечкой информации с целью усиления давления на Соединенные Штаты и ускорения отправки военной помощи.

Ранее глава Франции заявил, что нельзя исключать возможность отправки бойцов на Украину. Он добавил, что этот вопрос обсуждался на конференции в Париже, но присутствующие не пришли к общему мнению, пишет RT. На данный момент французские власти создают альянс стран для поиска партнеров, которые готовы отправить своих военных в Киев.

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Лидеры европейских стран провели тайные переговоры, на которых обсудили возможную отправку своих войск на Украину. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон высказал свою положительную позицию в этом вопросе. Беседа была проведена в связи с вероятностью поражения ВСУ на фронте конфликта. Об этом сообщает The Jerusalem Post. «Наблюдатели полагают, что эта идея действительно могла обсуждаться среди европейских лидеров, хотя и в узком кругу. Узкая, секретная обстановка, учитывая растущую вероятность поражения», — передает издание. Также при переговорах учитывалась вероятность полного краха ВСУ и последствия этого события для национальной безопасности Европы. Отмечается, что заявления Макрона об отправке войск в Киев могло быть преднамеренной утечкой информации с целью усиления давления на Соединенные Штаты и ускорения отправки военной помощи. Ранее глава Франции заявил, что нельзя исключать возможность отправки бойцов на Украину. Он добавил, что этот вопрос обсуждался на конференции в Париже, но присутствующие не пришли к общему мнению, пишет RT. На данный момент французские власти создают альянс стран для поиска партнеров, которые готовы отправить своих военных в Киев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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