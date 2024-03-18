TJP: европейские лидеры провели тайные переговоры об отправке войск на Украину

Лидеры европейских стран провели тайные переговоры, на которых обсудили возможную отправку своих войск на Украину. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон высказал свою положительную позицию в этом вопросе. Беседа была проведена в связи с вероятностью поражения ВСУ на фронте конфликта. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
«Наблюдатели полагают, что эта идея действительно могла обсуждаться среди европейских лидеров, хотя и в узком кругу. Узкая, секретная обстановка, учитывая растущую вероятность поражения», — передает издание. Также при переговорах учитывалась вероятность полного краха ВСУ и последствия этого события для национальной безопасности Европы.
Отмечается, что заявления Макрона об отправке войск в Киев могло быть преднамеренной утечкой информации с целью усиления давления на Соединенные Штаты и ускорения отправки военной помощи.
Ранее глава Франции заявил, что нельзя исключать возможность отправки бойцов на Украину. Он добавил, что этот вопрос обсуждался на конференции в Париже, но присутствующие не пришли к общему мнению, пишет RT. На данный момент французские власти создают альянс стран для поиска партнеров, которые готовы отправить своих военных в Киев.
Лидеры европейских стран провели тайные переговоры, на которых обсудили возможную отправку своих войск на Украину. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон высказал свою положительную позицию в этом вопросе. Беседа была проведена в связи с вероятностью поражения ВСУ на фронте конфликта. Об этом сообщает The Jerusalem Post. «Наблюдатели полагают, что эта идея действительно могла обсуждаться среди европейских лидеров, хотя и в узком кругу. Узкая, секретная обстановка, учитывая растущую вероятность поражения», — передает издание. Также при переговорах учитывалась вероятность полного краха ВСУ и последствия этого события для национальной безопасности Европы. Отмечается, что заявления Макрона об отправке войск в Киев могло быть преднамеренной утечкой информации с целью усиления давления на Соединенные Штаты и ускорения отправки военной помощи. Ранее глава Франции заявил, что нельзя исключать возможность отправки бойцов на Украину. Он добавил, что этот вопрос обсуждался на конференции в Париже, но присутствующие не пришли к общему мнению, пишет RT. На данный момент французские власти создают альянс стран для поиска партнеров, которые готовы отправить своих военных в Киев.