Politico: Франция создает альянс стран, готовых отправить солдат на Украину

Французские войска могут оказаться на Украине в составе международного контингента
Власти Французской республики проводят работу с партнерами, чтобы найти страны, которые готовы отправить войска на Украину. Об этом сообщило издание Politico.
«Франция создает альянс стран, которые готовы потенциально отправить войска на Украину», —
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил ранее, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя. По его словам, данный вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме, передает RT.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.