09 марта 2024

Politico: Франция создает альянс стран, готовых отправить солдат на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, флаг франции, франция
Французские войска могут оказаться на Украине в составе международного контингента Фото:

Власти Французской республики проводят работу с партнерами, чтобы найти страны, которые готовы отправить войска на Украину. Об этом сообщило издание Politico.

«Франция создает альянс стран, которые готовы потенциально отправить войска на Украину», — передает издание. Уточняется, что в будущем такая политика способна привести к конфликту с Германией.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил ранее, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя. По его словам, данный вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме, передает RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Французской республики проводят работу с партнерами, чтобы найти страны, которые готовы отправить войска на Украину. Об этом сообщило издание Politico. «Франция создает альянс стран, которые готовы потенциально отправить войска на Украину», — передает издание. Уточняется, что в будущем такая политика способна привести к конфликту с Германией. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил ранее, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя. По его словам, данный вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...