В мире Европа Politico: Франция создает альянс стран, готовых отправить солдат на Украину 09 марта 2024 в 23:48 Размер текста - 17 + Французские войска могут оказаться на Украине в составе международного контингента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Французской республики проводят работу с партнерами, чтобы найти страны, которые готовы отправить войска на Украину. Об этом сообщило издание Politico. «Франция создает альянс стран, которые готовы потенциально отправить войска на Украину», — передает издание. Уточняется, что в будущем такая политика способна привести к конфликту с Германией. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил ранее, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя. По его словам, данный вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме, передает RT. Власти Французской республики проводят работу с партнерами, чтобы найти страны, которые готовы отправить войска на Украину. Об этом сообщило издание Politico. «Франция создает альянс стран, которые готовы потенциально отправить войска на Украину», — передает издание. Уточняется, что в будущем такая политика способна привести к конфликту с Германией. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил ранее, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя. По его словам, данный вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям