Метеорологи ожидают слабое половодье в Пермском крае

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Затопило арт-объект «Счастье не за горами». Пермь, половодье, счастье не за горами
Сильного половодья не ожидается (архивное фото) Фото:

В Пермском каре метеорологи прогнозируют слабое половодье. По данным ГИС-центра ПГНИУ, причиной этого стали засуха 2023 года, низкий уровень грунтовых вод, а также слабое промерзание почвы.

«С учетом последствий аномальной засухи в 2023 году, низкого уровня грунтовых вод, а также слабого или умеренного промерзания почвы, в этом году нет никаких перспектив формирования высокого или даже умеренного половодья на большинстве рек Пермского края, за исключением самых южных районов. Приток воды в Камское водохранилище с высокой вероятностью окажется ниже средней многолетней величины. На большинстве рек края можно ожидать объем весеннего стока значительно ниже средних многолетних значений», — говорится на сайте ГИС-центра.

Специалисты признают, что зима началась с обильных снегопадов, но средний накопленный запас воды в снеге не превысил аналогичный период прошлого года. Расчетный запас воды в снеге, по данным на 14 марта, составляет в среднем по бассейну Воткинского водохранилища 174 мм. Метеорологи отмечают при этом, что зимой много снега выпало на юго-западе края, а также вдоль Оханской возвышенности, где запас воды в снеге на 40-50 мм превышает прошлогодние показатели. В районе Перми расчетный запас воды в снеге также превышает прошлогодние показатели — примерно на 20 мм (15%).

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В Пермском каре метеорологи прогнозируют слабое половодье. По данным ГИС-центра ПГНИУ, причиной этого стали засуха 2023 года, низкий уровень грунтовых вод, а также слабое промерзание почвы. «С учетом последствий аномальной засухи в 2023 году, низкого уровня грунтовых вод, а также слабого или умеренного промерзания почвы, в этом году нет никаких перспектив формирования высокого или даже умеренного половодья на большинстве рек Пермского края, за исключением самых южных районов. Приток воды в Камское водохранилище с высокой вероятностью окажется ниже средней многолетней величины. На большинстве рек края можно ожидать объем весеннего стока значительно ниже средних многолетних значений», — говорится на сайте ГИС-центра. Специалисты признают, что зима началась с обильных снегопадов, но средний накопленный запас воды в снеге не превысил аналогичный период прошлого года. Расчетный запас воды в снеге, по данным на 14 марта, составляет в среднем по бассейну Воткинского водохранилища 174 мм. Метеорологи отмечают при этом, что зимой много снега выпало на юго-западе края, а также вдоль Оханской возвышенности, где запас воды в снеге на 40-50 мм превышает прошлогодние показатели. В районе Перми расчетный запас воды в снеге также превышает прошлогодние показатели — примерно на 20 мм (15%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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