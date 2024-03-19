Метеорологи ожидают слабое половодье в Пермском крае

19 марта 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Сильного половодья не ожидается (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Пермском каре метеорологи прогнозируют слабое половодье. По данным ГИС-центра ПГНИУ, причиной этого стали засуха 2023 года, низкий уровень грунтовых вод, а также слабое промерзание почвы. «С учетом последствий аномальной засухи в 2023 году, низкого уровня грунтовых вод, а также слабого или умеренного промерзания почвы, в этом году нет никаких перспектив формирования высокого или даже умеренного половодья на большинстве рек Пермского края, за исключением самых южных районов. Приток воды в Камское водохранилище с высокой вероятностью окажется ниже средней многолетней величины. На большинстве рек края можно ожидать объем весеннего стока значительно ниже средних многолетних значений», — говорится на сайте ГИС-центра. Специалисты признают, что зима началась с обильных снегопадов, но средний накопленный запас воды в снеге не превысил аналогичный период прошлого года. Расчетный запас воды в снеге, по данным на 14 марта, составляет в среднем по бассейну Воткинского водохранилища 174 мм. Метеорологи отмечают при этом, что зимой много снега выпало на юго-западе края, а также вдоль Оханской возвышенности, где запас воды в снеге на 40-50 мм превышает прошлогодние показатели. В районе Перми расчетный запас воды в снеге также превышает прошлогодние показатели — примерно на 20 мм (15%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском каре метеорологи прогнозируют слабое половодье. По данным ГИС-центра ПГНИУ, причиной этого стали засуха 2023 года, низкий уровень грунтовых вод, а также слабое промерзание почвы. «С учетом последствий аномальной засухи в 2023 году, низкого уровня грунтовых вод, а также слабого или умеренного промерзания почвы, в этом году нет никаких перспектив формирования высокого или даже умеренного половодья на большинстве рек Пермского края, за исключением самых южных районов. Приток воды в Камское водохранилище с высокой вероятностью окажется ниже средней многолетней величины. На большинстве рек края можно ожидать объем весеннего стока значительно ниже средних многолетних значений», — говорится на сайте ГИС-центра. Специалисты признают, что зима началась с обильных снегопадов, но средний накопленный запас воды в снеге не превысил аналогичный период прошлого года. Расчетный запас воды в снеге, по данным на 14 марта, составляет в среднем по бассейну Воткинского водохранилища 174 мм. Метеорологи отмечают при этом, что зимой много снега выпало на юго-западе края, а также вдоль Оханской возвышенности, где запас воды в снеге на 40-50 мм превышает прошлогодние показатели. В районе Перми расчетный запас воды в снеге также превышает прошлогодние показатели — примерно на 20 мм (15%).