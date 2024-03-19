Общество В Свердловской области весь поселок пришел проститься с бойцом, погибшим на СВО 20 марта 2024 в 02:20 Размер текста - 17 + Прощание с бойцом прошло со всеми воинскими почестями (архивное фото) Фото: URA.RU © URA.RU В Свердловской области в селе Новопаньшино простились бойцом Максимом Ильиных. Он погиб в ходе спецоперации на Украине. Информацию об этом сообщили в Паньшинской территориальной администрации. «Сегодня (19 марта — прим. URA.RU) односельчане проводили в последний путь настоящего героя, Защитника Отечества, Ильиных Максима Сергеевича. Наш земляк с честью отдал воинский долг, защищая границы и независимость Родины», — сказано в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что на церемонии прощания с героем присутствовали глава Горноуральского городского округа, председатель Думы Горноуральского городского округа и военный комиссар Нижнего Тагила и Пригородного района. В ходе церемонии был проведен обряд свертывания государственного флага. Прощание с бойцом прошло со всеми воинскими почестями, сказано в тексте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Свердловской области в селе Новопаньшино простились бойцом Максимом Ильиных. Он погиб в ходе спецоперации на Украине. Информацию об этом сообщили в Паньшинской территориальной администрации. «Сегодня (19 марта — прим. URA.RU) односельчане проводили в последний путь настоящего героя, Защитника Отечества, Ильиных Максима Сергеевича. Наш земляк с честью отдал воинский долг, защищая границы и независимость Родины», — сказано в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что на церемонии прощания с героем присутствовали глава Горноуральского городского округа, председатель Думы Горноуральского городского округа и военный комиссар Нижнего Тагила и Пригородного района. В ходе церемонии был проведен обряд свертывания государственного флага. Прощание с бойцом прошло со всеми воинскими почестями, сказано в тексте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям