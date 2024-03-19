В Свердловской области весь поселок пришел проститься с бойцом, погибшим на СВО

В Свердловской области в селе Новопаньшино простились бойцом Максимом Ильиных. Он погиб в ходе спецоперации на Украине. Информацию об этом сообщили в Паньшинской территориальной администрации.
«Сегодня (19 марта — прим. URA.RU) односельчане проводили в последний путь настоящего героя, Защитника Отечества, Ильиных Максима Сергеевича. Наш земляк с честью отдал воинский долг, защищая границы и независимость Родины», — сказано в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что на церемонии прощания с героем присутствовали глава Горноуральского городского округа, председатель Думы Горноуральского городского округа и военный комиссар Нижнего Тагила и Пригородного района. В ходе церемонии был проведен обряд свертывания государственного флага. Прощание с бойцом прошло со всеми воинскими почестями, сказано в тексте.
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