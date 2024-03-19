19 марта 2024

В Свердловской области весь поселок пришел проститься с бойцом, погибшим на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Могила Наталии Семонченковой на Западном кладбище. Екатеринбург, могила, ритуальные услуги, похоронный бизнес, похороны
Прощание с бойцом прошло со всеми воинскими почестями (архивное фото) Фото:

В Свердловской области в селе Новопаньшино простились бойцом Максимом Ильиных. Он погиб в ходе спецоперации на Украине. Информацию об этом сообщили в Паньшинской территориальной администрации.

«Сегодня (19 марта — прим. URA.RU) односельчане проводили в последний путь настоящего героя, Защитника Отечества, Ильиных Максима Сергеевича. Наш земляк с честью отдал воинский долг, защищая границы и независимость Родины», — сказано в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что на церемонии прощания с героем присутствовали глава Горноуральского городского округа, председатель Думы Горноуральского городского округа и военный комиссар Нижнего Тагила и Пригородного района. В ходе церемонии был проведен обряд свертывания государственного флага. Прощание с бойцом прошло со всеми воинскими почестями, сказано в тексте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области в селе Новопаньшино простились бойцом Максимом Ильиных. Он погиб в ходе спецоперации на Украине. Информацию об этом сообщили в Паньшинской территориальной администрации. «Сегодня (19 марта — прим. URA.RU) односельчане проводили в последний путь настоящего героя, Защитника Отечества, Ильиных Максима Сергеевича. Наш земляк с честью отдал воинский долг, защищая границы и независимость Родины», — сказано в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что на церемонии прощания с героем присутствовали глава Горноуральского городского округа, председатель Думы Горноуральского городского округа и военный комиссар Нижнего Тагила и Пригородного района. В ходе церемонии был проведен обряд свертывания государственного флага. Прощание с бойцом прошло со всеми воинскими почестями, сказано в тексте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...