Друг первого зама Куйвашева сохранил работу после успеха на выборах

20 марта 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Владимир Шауракс стал полпредом губернатора в Южном округе весной 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вслед за Натальей Гурченок, которая избавилась от приставки и. о. и стала полновесной начальницей департамента внутренней политики Свердловской области, награду за выполненную на выборах президента задачу получил управляющий Южным административным округом Владимир Шауракс. Губернатор Евгений Куйвашев продлил срок его полномочий, который истекал перед выборами, рассказал URA.RU источник в облправительстве. Информацию подтвердил и сам Шауракс. «Да, мои полномочия продлили до 2025 года», — поделился собеседник. Результаты округа на выборах он оценивает как хорошие, при этом официальной оценки от резиденции губернатора еще не было. Явка составила 73,3% при общеобластном показателе в 71%, а качество голосования за Владимира Путина — 84,5% при общеобластном 82%. «От выборов к выборам округ демонстрирует положительную динамику. А к предыдущим выборам практически +10% в среднем и по явке, и по качеству. Почти 359 тысяч жителей пришли на голосование», — добавил он. В состав Южного управленческого округа входят 14 муниципальных образований. Лучшие результаты по явке показали ЗАТО Уральский (80%), Каменск-Уральский (76,13%), Рефтинский (75,8%), Заречный (74,4%), Богданович (74%), Каменский район (73%), Сысерть (73%), Верхнее Дуброво (72%). Чуть выше средних — Арамиль (71,6%), Асбест (71,5%), Белоярский (71,6%), Сухой Лог (71,3%). Ниже среднеобластных значений — Малышевский округ (70,2%) и Березовский (69,4%). При этом, отмечает Шауракс, достигнутые показатели оказались рекордными для каждой территории. Пост управляющего Южным округом он занял в марте 2022 года. До этого Шауракс шесть лет работал заместителем прокурора Каменска-Уральского, позже — в организациях ЖКХ, а в апреле 2016 года, после избрания Алексея Шмыкова главой города, возглавил аппарат администрации муниципалитета. Когда Шмыков перешел в правительство Свердловской области на пост первого заместителя главы губернатора, Шауракс стал его советником. В январе 2023 года ему прочили место директора департамента внутренней политики, когда оттуда ушел директор Антон Третьяков (предшественник Гурченок). Выборы президента прошли 15—17 марта. Как ранее сообщало URA.RU, результат Свердловской области был признан Кремлем успешным — там высоко оценили явку, качество голосования и отсутствие скандалов федерального уровня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вслед за Натальей Гурченок, которая избавилась от приставки и. о. и стала полновесной начальницей департамента внутренней политики Свердловской области, награду за выполненную на выборах президента задачу получил управляющий Южным административным округом Владимир Шауракс. Губернатор Евгений Куйвашев продлил срок его полномочий, который истекал перед выборами, рассказал URA.RU источник в облправительстве. Информацию подтвердил и сам Шауракс. «Да, мои полномочия продлили до 2025 года», — поделился собеседник. Результаты округа на выборах он оценивает как хорошие, при этом официальной оценки от резиденции губернатора еще не было. Явка составила 73,3% при общеобластном показателе в 71%, а качество голосования за Владимира Путина — 84,5% при общеобластном 82%. «От выборов к выборам округ демонстрирует положительную динамику. А к предыдущим выборам практически +10% в среднем и по явке, и по качеству. Почти 359 тысяч жителей пришли на голосование», — добавил он. В состав Южного управленческого округа входят 14 муниципальных образований. Лучшие результаты по явке показали ЗАТО Уральский (80%), Каменск-Уральский (76,13%), Рефтинский (75,8%), Заречный (74,4%), Богданович (74%), Каменский район (73%), Сысерть (73%), Верхнее Дуброво (72%). Чуть выше средних — Арамиль (71,6%), Асбест (71,5%), Белоярский (71,6%), Сухой Лог (71,3%). Ниже среднеобластных значений — Малышевский округ (70,2%) и Березовский (69,4%). При этом, отмечает Шауракс, достигнутые показатели оказались рекордными для каждой территории. Пост управляющего Южным округом он занял в марте 2022 года. До этого Шауракс шесть лет работал заместителем прокурора Каменска-Уральского, позже — в организациях ЖКХ, а в апреле 2016 года, после избрания Алексея Шмыкова главой города, возглавил аппарат администрации муниципалитета. Когда Шмыков перешел в правительство Свердловской области на пост первого заместителя главы губернатора, Шауракс стал его советником. В январе 2023 года ему прочили место директора департамента внутренней политики, когда оттуда ушел директор Антон Третьяков (предшественник Гурченок). Выборы президента прошли 15—17 марта. Как ранее сообщало URA.RU, результат Свердловской области был признан Кремлем успешным — там высоко оценили явку, качество голосования и отсутствие скандалов федерального уровня.