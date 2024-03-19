На СВО погиб боец из Перми Иван Иванов

Боец погиб 30 января
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне специальной военной операции погиб житель Перми Иван Иванов. Об этом сообщили в администрации поселка Новые Ляды.
«30 января 2024 в ходе специальной военной операции на территории Украины героически погиб Иванов Иван Александрович 1975 года рождения. Любящий сын, муж, отец, дедушка, заботливый брат, дядя, друг», — сказано в сообщении.
Подробности гибели бойца не уточняются. Прощание с ним состоится 21 марта в Общественном центре поселка Новые Ляды на улице Крылова, 63.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.