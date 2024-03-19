19 марта 2024

На СВО погиб боец из Перми Иван Иванов

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Церемония вручения ордена мужества родным погибшего в ходе СВО солдата Владислава Дятлова. Село Введенское. Курган , караул, оружие, мемориальная доска, прощание
Боец погиб 30 января Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне специальной военной операции погиб житель Перми Иван Иванов. Об этом сообщили в администрации поселка Новые Ляды.

«30 января 2024 в ходе специальной военной операции на территории Украины героически погиб Иванов Иван Александрович 1975 года рождения. Любящий сын, муж, отец, дедушка, заботливый брат, дядя, друг», — сказано в сообщении.

Подробности гибели бойца не уточняются. Прощание с ним состоится 21 марта в Общественном центре поселка Новые Ляды на улице Крылова, 63.

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В зоне специальной военной операции погиб житель Перми Иван Иванов. Об этом сообщили в администрации поселка Новые Ляды. «30 января 2024 в ходе специальной военной операции на территории Украины героически погиб Иванов Иван Александрович 1975 года рождения. Любящий сын, муж, отец, дедушка, заботливый брат, дядя, друг», — сказано в сообщении. Подробности гибели бойца не уточняются. Прощание с ним состоится 21 марта в Общественном центре поселка Новые Ляды на улице Крылова, 63.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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