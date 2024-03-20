Уцелевшая дочь свердловчанки, погибшей в пожаре с детьми, рассказала о роковом дне

Уцелевшая дочь свердловчанки, погибшей в пожаре с детьми, пыталась помочь семье
© Служба новостей «URA.RU»
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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
Девушка выбивала стекла горящего дома Фото:

Под Нижнем Турой (Свердловская область) уцелевшая дочь 41-летней женщины, погибшей в пожаре с тремя детьми, с грудничком на руках выбивала стекла горящего дома. Девушка рассказала, что в тот момент кроме дыма ничего не было видно.

«Я успела выйти через дверь, но на улице поняла, что они через нее уже не выберутся. Я обошла дом и выбивала стекла с малышом на руках. Но там уже ничего не было, кроме дыма», — передает telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга» слова девушки.

Она отметила, что не помнит, как проснулась и взяла грудничка в руки. «Я очнулась только в коридоре, который идет на кухню. Потому что повернула голову и увидела огонь там, где холодильник», — сказала свердловчанка.

Дом загорелся ночью 19 марта. В пожаре погибла 41-летняя Алена Ц. и трое ее малолетних детей (Виктория, Антон и Андрей). Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Дознаватели устанавливают точные причины пожара. Потерпевшим власти выделят временное жилье.

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Под Нижнем Турой (Свердловская область) уцелевшая дочь 41-летней женщины, погибшей в пожаре с тремя детьми, с грудничком на руках выбивала стекла горящего дома. Девушка рассказала, что в тот момент кроме дыма ничего не было видно. «Я успела выйти через дверь, но на улице поняла, что они через нее уже не выберутся. Я обошла дом и выбивала стекла с малышом на руках. Но там уже ничего не было, кроме дыма», — передает telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга» слова девушки. Она отметила, что не помнит, как проснулась и взяла грудничка в руки. «Я очнулась только в коридоре, который идет на кухню. Потому что повернула голову и увидела огонь там, где холодильник», — сказала свердловчанка. Дом загорелся ночью 19 марта. В пожаре погибла 41-летняя Алена Ц. и трое ее малолетних детей (Виктория, Антон и Андрей). Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Дознаватели устанавливают точные причины пожара. Потерпевшим власти выделят временное жилье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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