Уцелевшая дочь свердловчанки, погибшей в пожаре с детьми, рассказала о роковом дне

Уцелевшая дочь свердловчанки, погибшей в пожаре с детьми, пыталась помочь семье

20 марта 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Девушка выбивала стекла горящего дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Под Нижнем Турой (Свердловская область) уцелевшая дочь 41-летней женщины, погибшей в пожаре с тремя детьми, с грудничком на руках выбивала стекла горящего дома. Девушка рассказала, что в тот момент кроме дыма ничего не было видно. «Я успела выйти через дверь, но на улице поняла, что они через нее уже не выберутся. Я обошла дом и выбивала стекла с малышом на руках. Но там уже ничего не было, кроме дыма», — передает telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга» слова девушки. Она отметила, что не помнит, как проснулась и взяла грудничка в руки. «Я очнулась только в коридоре, который идет на кухню. Потому что повернула голову и увидела огонь там, где холодильник», — сказала свердловчанка. Дом загорелся ночью 19 марта. В пожаре погибла 41-летняя Алена Ц. и трое ее малолетних детей (Виктория, Антон и Андрей). Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Дознаватели устанавливают точные причины пожара. Потерпевшим власти выделят временное жилье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Нижнем Турой (Свердловская область) уцелевшая дочь 41-летней женщины, погибшей в пожаре с тремя детьми, с грудничком на руках выбивала стекла горящего дома. Девушка рассказала, что в тот момент кроме дыма ничего не было видно. «Я успела выйти через дверь, но на улице поняла, что они через нее уже не выберутся. Я обошла дом и выбивала стекла с малышом на руках. Но там уже ничего не было, кроме дыма», — передает telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга» слова девушки. Она отметила, что не помнит, как проснулась и взяла грудничка в руки. «Я очнулась только в коридоре, который идет на кухню. Потому что повернула голову и увидела огонь там, где холодильник», — сказала свердловчанка. Дом загорелся ночью 19 марта. В пожаре погибла 41-летняя Алена Ц. и трое ее малолетних детей (Виктория, Антон и Андрей). Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Дознаватели устанавливают точные причины пожара. Потерпевшим власти выделят временное жилье.