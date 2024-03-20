Песков назвал незначительным количество оппозиционеров в России

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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Песков отметил, что в России и за рубежом не происходило серьезных протестов в связи с выборами Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Победа президента РФ Владимира Путина на выборах в стране говорит о том, что в оппозиции к нему находится малое количество избирателей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Убедительная победа [Путина на выборах] отражает две вещи: степень консолидации общества вокруг программы президента и незначительное количество тех, кто находится в оппозиции к нему», — заявил Песков изданию Newsweek. Он добавил, что ни за рубежом, ни в самой России не происходило серьезных протестов из-за выборов.

Кроме того, пресс-секретарь президента отметили, что представители Бюро по демократическим институтам и правам человека, ПАСЕ и ОБСЕ не были приглашены в РФ на президентские выборы. Он связал это с тем, что страна не считает приемлемым их вмешательство во внутренние дела.

Владимир Путин одержал победу на выборах президента РФ с результатом в 87%. Мероприятие проходило с 15 по 17 марта. В Ассоциации Независимый общественный мониторинг (НОМ) отметили, что западные наблюдатели назвали президентские выборы демократичными, пишет РАПСИ.

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Победа президента РФ Владимира Путина на выборах в стране говорит о том, что в оппозиции к нему находится малое количество избирателей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Убедительная победа [Путина на выборах] отражает две вещи: степень консолидации общества вокруг программы президента и незначительное количество тех, кто находится в оппозиции к нему», — заявил Песков изданию Newsweek. Он добавил, что ни за рубежом, ни в самой России не происходило серьезных протестов из-за выборов. Кроме того, пресс-секретарь президента отметили, что представители Бюро по демократическим институтам и правам человека, ПАСЕ и ОБСЕ не были приглашены в РФ на президентские выборы. Он связал это с тем, что страна не считает приемлемым их вмешательство во внутренние дела. Владимир Путин одержал победу на выборах президента РФ с результатом в 87%. Мероприятие проходило с 15 по 17 марта. В Ассоциации Независимый общественный мониторинг (НОМ) отметили, что западные наблюдатели назвали президентские выборы демократичными, пишет РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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