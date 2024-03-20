Должности арестованных начальников пермских колоний заняли новые руководители

21 марта 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

В двух колониях новые врио начальников Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В исправительных колониях № 29 и № 37 назначены новые руководители. Они заняли места арестованных Дмитрия Ассанова и Ильи Асламова. «В колонии № 29 врио начальника назначен полковник Виктор Старомилов. В ИК-37 временно исполняет обязанности начальника майор внутренней службы Михаил Смолин», — говорится на сайте ГУФСИН Пермского края. Ранее оба временных начальника трудились в этих же колониях и были заместителями руководителя. Назначение нового руководства в колониях связано с тем, что 18 марта был задержан начальник ИК-37 Илья Асламов. Он обвиняется в покушении на получение взятки. А 19 марта в Перми был задержан начальник ИК-29 Дмитрий Ассанов, которому вменяют получение взятки в особо крупном размере. Оба руководителя были отправлены в СИЗО до конца мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В исправительных колониях № 29 и № 37 назначены новые руководители. Они заняли места арестованных Дмитрия Ассанова и Ильи Асламова. «В колонии № 29 врио начальника назначен полковник Виктор Старомилов. В ИК-37 временно исполняет обязанности начальника майор внутренней службы Михаил Смолин», — говорится на сайте ГУФСИН Пермского края. Ранее оба временных начальника трудились в этих же колониях и были заместителями руководителя. Назначение нового руководства в колониях связано с тем, что 18 марта был задержан начальник ИК-37 Илья Асламов. Он обвиняется в покушении на получение взятки. А 19 марта в Перми был задержан начальник ИК-29 Дмитрий Ассанов, которому вменяют получение взятки в особо крупном размере. Оба руководителя были отправлены в СИЗО до конца мая.