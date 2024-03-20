20 марта 2024

Должности арестованных начальников пермских колоний заняли новые руководители

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Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., тюрьма, итк, исправительно-трудовая колония
В двух колониях новые врио начальников Фото:

В исправительных колониях № 29 и № 37 назначены новые руководители. Они заняли места арестованных Дмитрия Ассанова и Ильи Асламова.

«В колонии № 29 врио начальника назначен полковник Виктор Старомилов. В ИК-37 временно исполняет обязанности начальника майор внутренней службы Михаил Смолин», — говорится на сайте ГУФСИН Пермского края. Ранее оба временных начальника трудились в этих же колониях и были заместителями руководителя.

Назначение нового руководства в колониях связано с тем, что 18 марта был задержан начальник ИК-37 Илья Асламов. Он обвиняется в покушении на получение взятки. А 19 марта в Перми был задержан начальник ИК-29 Дмитрий Ассанов, которому вменяют получение взятки в особо крупном размере. Оба руководителя были отправлены в СИЗО до конца мая.

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В исправительных колониях № 29 и № 37 назначены новые руководители. Они заняли места арестованных Дмитрия Ассанова и Ильи Асламова. «В колонии № 29 врио начальника назначен полковник Виктор Старомилов. В ИК-37 временно исполняет обязанности начальника майор внутренней службы Михаил Смолин», — говорится на сайте ГУФСИН Пермского края. Ранее оба временных начальника трудились в этих же колониях и были заместителями руководителя. Назначение нового руководства в колониях связано с тем, что 18 марта был задержан начальник ИК-37 Илья Асламов. Он обвиняется в покушении на получение взятки. А 19 марта в Перми был задержан начальник ИК-29 Дмитрий Ассанов, которому вменяют получение взятки в особо крупном размере. Оба руководителя были отправлены в СИЗО до конца мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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