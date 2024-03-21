ВС РФ ударили по по украинским ДРГ на границе с Белгородской областью

ВС РФ сдерживают украинские ДРГ у Белгородской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ наносят сдерживающие удары по украинским диверсионно-разведывательным группам (ДРГ). Действие развернулось рядом с границей Белгородской области. Об этом сообщают в Минобороны РФ.
«Российские войска носят сдерживающие удары по украинским ДРГ рядом с границей с Белгородской областью», — говорится в сообщении ведомства. Публикация размещена в telegram-канале Минобороны РФ.
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