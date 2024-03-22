22 марта 2024

В Перми женский футбольный матч прошел с участием зрителей

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Чемпионат России по футболу. Сезон 2016/2017. ФК Урал - ФК Уфа. Екатеринбург, футбол, мячи
Пермская женская футбольная команда проиграла клубу ЦСКА Фото:

В Перми, несмотря на ограничение массовых мероприятий из-за теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмсковье, состоялся футбольный матч между женскими футбольными командами ЦСКА и «Звезда-2005». На трибунах 23 марта присутствовали болельщики.

«В Перми прошел футбольный матч третьего тура женской суперлиги между командами „Звезда-2005“ и ЖФК ЦСКА. На трибуны допустили зрителей», — передает издание «Новый компаньон».

В ходе игры два гола забили нападающие ЦСКА Габриэль Онгене и Франциска Ордега. Один мяч в ворота соперника забила Анастасия Шлапакова из пермской команды. По итогам игры ЦСКА получил девять очков за три матча, а «Звезда-2005» только одно.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил усилить меры безопасности в регионе и отменил все развлекательные мероприятия, запланированные на эти выходные. Причина — теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», где погибли более ста человек. Все спецслужбы и ведомства в регионе находятся в состоянии постоянной готовности.

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В Перми, несмотря на ограничение массовых мероприятий из-за теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмсковье, состоялся футбольный матч между женскими футбольными командами ЦСКА и «Звезда-2005». На трибунах 23 марта присутствовали болельщики. «В Перми прошел футбольный матч третьего тура женской суперлиги между командами „Звезда-2005“ и ЖФК ЦСКА. На трибуны допустили зрителей», — передает издание «Новый компаньон». В ходе игры два гола забили нападающие ЦСКА Габриэль Онгене и Франциска Ордега. Один мяч в ворота соперника забила Анастасия Шлапакова из пермской команды. По итогам игры ЦСКА получил девять очков за три матча, а «Звезда-2005» только одно. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил усилить меры безопасности в регионе и отменил все развлекательные мероприятия, запланированные на эти выходные. Причина — теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», где погибли более ста человек. Все спецслужбы и ведомства в регионе находятся в состоянии постоянной готовности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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