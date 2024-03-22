В Перми женский футбольный матч прошел с участием зрителей

23 марта 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

Пермская женская футбольная команда проиграла клубу ЦСКА Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми, несмотря на ограничение массовых мероприятий из-за теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмсковье, состоялся футбольный матч между женскими футбольными командами ЦСКА и «Звезда-2005». На трибунах 23 марта присутствовали болельщики. «В Перми прошел футбольный матч третьего тура женской суперлиги между командами „Звезда-2005“ и ЖФК ЦСКА. На трибуны допустили зрителей», — передает издание «Новый компаньон». В ходе игры два гола забили нападающие ЦСКА Габриэль Онгене и Франциска Ордега. Один мяч в ворота соперника забила Анастасия Шлапакова из пермской команды. По итогам игры ЦСКА получил девять очков за три матча, а «Звезда-2005» только одно. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил усилить меры безопасности в регионе и отменил все развлекательные мероприятия, запланированные на эти выходные. Причина — теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», где погибли более ста человек. Все спецслужбы и ведомства в регионе находятся в состоянии постоянной готовности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми, несмотря на ограничение массовых мероприятий из-за теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмсковье, состоялся футбольный матч между женскими футбольными командами ЦСКА и «Звезда-2005». На трибунах 23 марта присутствовали болельщики. «В Перми прошел футбольный матч третьего тура женской суперлиги между командами „Звезда-2005“ и ЖФК ЦСКА. На трибуны допустили зрителей», — передает издание «Новый компаньон». В ходе игры два гола забили нападающие ЦСКА Габриэль Онгене и Франциска Ордега. Один мяч в ворота соперника забила Анастасия Шлапакова из пермской команды. По итогам игры ЦСКА получил девять очков за три матча, а «Звезда-2005» только одно. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил усилить меры безопасности в регионе и отменил все развлекательные мероприятия, запланированные на эти выходные. Причина — теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», где погибли более ста человек. Все спецслужбы и ведомства в регионе находятся в состоянии постоянной готовности.