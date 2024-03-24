24 марта 2024

В Магнитогорске за три года исчезли проститутки

Судебный департамент: в Магнитогорске за три года задержано ноль проституток
© Служба новостей «URA.RU»
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С 2021 года за занятие проституцией не привлечено ни одного жителя Магнитогоска Фото:

В Магнитогорске Челябинской области с 2021 года число привлеченных за занятие проституцией жителей равно нолю. По данным судебного департамента региона, имеющихся в распоряжении URA.RU, последняя проститутка была зафиксирована в 2020 году.

«Сведения о количестве лиц, привлеченных к ответственности по статье 6.11 КоАП РФ (Занятие проституцией) в Магнитогорске за 2020 год — один человек. По итогам 2021, 2022 и 2023 года — ноль», — сообщили URA.RU в судебном департаменте.

В Челябинске с 2020 года число привлеченных за занятие проституцией жителей сократилось на 95%. За 2023 год в областном центре зафиксированы четыре работницы секс-индустрии. За 2020 год там было зафиксировано 75 жриц любви, за 2021 год — 31, за 2022 — восемь.

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В Магнитогорске Челябинской области с 2021 года число привлеченных за занятие проституцией жителей равно нолю. По данным судебного департамента региона, имеющихся в распоряжении URA.RU, последняя проститутка была зафиксирована в 2020 году. «Сведения о количестве лиц, привлеченных к ответственности по статье 6.11 КоАП РФ (Занятие проституцией) в Магнитогорске за 2020 год — один человек. По итогам 2021, 2022 и 2023 года — ноль», — сообщили URA.RU в судебном департаменте. В Челябинске с 2020 года число привлеченных за занятие проституцией жителей сократилось на 95%. За 2023 год в областном центре зафиксированы четыре работницы секс-индустрии. За 2020 год там было зафиксировано 75 жриц любви, за 2021 год — 31, за 2022 — восемь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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