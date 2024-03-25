В Ельцин Центре закроют входы после теракта в «Крокусе»

25 марта 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

На площадку можно будет попасть не через все входы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Ельцин Центр усилил меры безопасности после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холл». Временно меняется навигация по зданию, также охрана будет проводить более тщательный досмотр сумок посетителей. Об этом сообщает пресс-служба в соцсетях площадки. «Зайти в можно только через центральный вход со стилобата (с 10:00 до 22:00) или через вход с улицы Бориса Ельцина (круглосуточно). Входные группы кинозала и кафе Engels 1991 временно закрыты. Подняться в здание с паркинга можно только до 1 этажа и только на лифте сектора В со стороны автомойки SVX», — говорится в сообщении. Посетителей просят отнестись с пониманием к проверке вещей с помощью рамок или ручного металлодетектора. Усилить меры безопасности в Свердловской области решили после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. Тогда несколько мужчин ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник». По последним данным, погибли 137 человек. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ельцин Центр усилил меры безопасности после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холл». Временно меняется навигация по зданию, также охрана будет проводить более тщательный досмотр сумок посетителей. Об этом сообщает пресс-служба в соцсетях площадки. «Зайти в можно только через центральный вход со стилобата (с 10:00 до 22:00) или через вход с улицы Бориса Ельцина (круглосуточно). Входные группы кинозала и кафе Engels 1991 временно закрыты. Подняться в здание с паркинга можно только до 1 этажа и только на лифте сектора В со стороны автомойки SVX», — говорится в сообщении. Посетителей просят отнестись с пониманием к проверке вещей с помощью рамок или ручного металлодетектора. Усилить меры безопасности в Свердловской области решили после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. Тогда несколько мужчин ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник». По последним данным, погибли 137 человек. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.