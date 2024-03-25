В Ельцин Центре закроют входы после теракта в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музей Бориса Ельцина и Арт-галерея Ельцин Центра закрылись в связи с пандемией коронавируса. Екатеринбург, ельцин центр
На площадку можно будет попасть не через все входы Фото:

Ельцин Центр усилил меры безопасности после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холл». Временно меняется навигация по зданию, также охрана будет проводить более тщательный досмотр сумок посетителей. Об этом сообщает пресс-служба в соцсетях площадки.

«Зайти в можно только через центральный вход со стилобата (с 10:00 до 22:00) или через вход с улицы Бориса Ельцина (круглосуточно). Входные группы кинозала и кафе Engels 1991 временно закрыты. Подняться в здание с паркинга можно только до 1 этажа и только на лифте сектора В со стороны автомойки SVX», — говорится в сообщении. Посетителей просят отнестись с пониманием к проверке вещей с помощью рамок или ручного металлодетектора.

Усилить меры безопасности в Свердловской области решили после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. Тогда несколько мужчин ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник». По последним данным, погибли 137 человек. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ельцин Центр усилил меры безопасности после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холл». Временно меняется навигация по зданию, также охрана будет проводить более тщательный досмотр сумок посетителей. Об этом сообщает пресс-служба в соцсетях площадки. «Зайти в можно только через центральный вход со стилобата (с 10:00 до 22:00) или через вход с улицы Бориса Ельцина (круглосуточно). Входные группы кинозала и кафе Engels 1991 временно закрыты. Подняться в здание с паркинга можно только до 1 этажа и только на лифте сектора В со стороны автомойки SVX», — говорится в сообщении. Посетителей просят отнестись с пониманием к проверке вещей с помощью рамок или ручного металлодетектора. Усилить меры безопасности в Свердловской области решили после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. Тогда несколько мужчин ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник». По последним данным, погибли 137 человек. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...