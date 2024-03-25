Челябинцы массово сдают билеты на концерты и мероприятия

Челябинцы начали сдавать билеты на концерты и массовые мероприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Зрелищные кассы Челябинска переполнены заявлениями на возврат билетов после теракта в «Крокус сити холл» в Подмосковье. По данным на 25 марта, подсчитать точный объем возвратов из-за переносов концертов, невозможно. Об этом URA.RU сообщил директор касс Илья Белов.

«Сейчас нестандартная ситуация. Переполнен наш отдел заявлениями и, конечно, в связи с тем, что много мероприятий перенесено», — сообщил URA.RU белов.

Директор касс отметил, что процент возврата в ближайшие сроки подсчитать невозможно. В основном посетители мероприятий решают сдать билет в тот же день, на который был запланирован концерт, или позже. При этом все купленные билеты будут действительны на новые даты.

«Невозможно сейчас точно сказать, сколько билетов вернут. Я прогнозирую, при переносе в несколько дней или месяцев, возврат в пределах 15 — 30%. При переносе концертов далеко — на полгода, я думаю, что возврат будет в пределах от 50 до 75%», — отметил URA.RU Белов.

Концерты стали переносить после теракта в «Крокус сити холл» в Подмосковье 22 марта. По последним данным, число жертв составило 137 человек, еще 180 — ранены. Четырех обвиняемых арестовали и поместили в СИЗО.

В Челябинске все массовые мероприятия будут проводиться после согласования с полицейскими. Такое заявление сделала мэр Наталья Котова 25 марта.