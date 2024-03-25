Полицейские разыскали мужчину, замеченного возле Челябинска с автоматом

25 марта 2024 в 22:39 Размер текста - 17 +

Полицейские мгновенно отреагировали на интернет-публикацию Фото: Роман Наумов © URA.RU В Челябинской области полицейские разыскали подозрительного мужчину, замеченного с автоматом около населенного пункта в Сосновском районе. Скриншоты с видеозаписи регистратора были размещены на информационном портале, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Сотрудники правоохранительных органов проверили интернет-публикацию о подозрительных людях… Разыскали владельца машины, который пояснил, что в салоне авто у него находился страйкбольный автомат — конструктивно схожее с оружием изделие, не требующее регистрации и лицензии на приобретение», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Сегодня, 25 марта, вечером на информационном портале появилась информация о подозрительных людях в пригороде Челябинска. Мужчина и женщина были на двух машинах и стояли на грунтовой дороге, ведущей от микрорайона Привилегия в деревню Малиновка, под опорами линии электропередачи (ЛЭП). «Издалека еще показались странными, стояли прямо на грязной грунтовке, вокруг поле и ЛЭП», — сообщил бдительный горожанин. Мужчина и женщина что-то фотографировали вокруг. Мужчина был во всем черном, с бородой и оружием в руках, примыкал магазин. Женщина, когда подъезжали машины, специально закрывала лицо руками. Полиция разыскала мужчину в короткие сроки. Нарушение закона в его действиях не выявлено. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области напомнили, что полиция работает в усиленном режиме, предпринимаются дополнительные меры безопасности. Граждан просят проявлять бдительность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области полицейские разыскали подозрительного мужчину, замеченного с автоматом около населенного пункта в Сосновском районе. Скриншоты с видеозаписи регистратора были размещены на информационном портале, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Сотрудники правоохранительных органов проверили интернет-публикацию о подозрительных людях… Разыскали владельца машины, который пояснил, что в салоне авто у него находился страйкбольный автомат — конструктивно схожее с оружием изделие, не требующее регистрации и лицензии на приобретение», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Сегодня, 25 марта, вечером на информационном портале появилась информация о подозрительных людях в пригороде Челябинска. Мужчина и женщина были на двух машинах и стояли на грунтовой дороге, ведущей от микрорайона Привилегия в деревню Малиновка, под опорами линии электропередачи (ЛЭП). «Издалека еще показались странными, стояли прямо на грязной грунтовке, вокруг поле и ЛЭП», — сообщил бдительный горожанин. Мужчина и женщина что-то фотографировали вокруг. Мужчина был во всем черном, с бородой и оружием в руках, примыкал магазин. Женщина, когда подъезжали машины, специально закрывала лицо руками. Полиция разыскала мужчину в короткие сроки. Нарушение закона в его действиях не выявлено. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области напомнили, что полиция работает в усиленном режиме, предпринимаются дополнительные меры безопасности. Граждан просят проявлять бдительность.