Пермяк в результате пьяной ссоры убил мужчину тростью

Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор жителю краевой столицы, который до смерти забил тростью мужчину. Преступление в результате пьяной ссоры в августе 2023 года.
«Между находившимися в состоянии алкогольного опьянения потерпевшим и подсудимым произошла ссора, в ходе которой, последний умышленно нанес своему оппоненту удары руками и ногами, а также деревянной тростью по различным частям тела, в том числе голове. Потерпевшему были причинены телесные повреждения, которые привели к его смерти на месте происшествия», — сообщается на сайте суда.
Мужчину также признали виновным в совершении другого преступления. Было установлено, что он на улице сорвал с плеча женщины сумку с вещами на сумму 7500 рублей и скрылся с украденным. После этого распорядился чужим имуществом по своему усмотрению. Суд приговорил пермяка к 13 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии особого режима.
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