25 марта 2024

Пермяк в результате пьяной ссоры убил мужчину тростью

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину признали виновным в смертельном избиении тростью
Мужчину признали виновным в смертельном избиении тростью Фото:

Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор жителю краевой столицы, который до смерти забил тростью мужчину. Преступление в результате пьяной ссоры в августе 2023 года.

«Между находившимися в состоянии алкогольного опьянения потерпевшим и подсудимым произошла ссора, в ходе которой, последний умышленно нанес своему оппоненту удары руками и ногами, а также деревянной тростью по различным частям тела, в том числе голове. Потерпевшему были причинены телесные повреждения, которые привели к его смерти на месте происшествия», — сообщается на сайте суда.

Мужчину также признали виновным в совершении другого преступления. Было установлено, что он на улице сорвал с плеча женщины сумку с вещами на сумму 7500 рублей и скрылся с украденным. После этого распорядился чужим имуществом по своему усмотрению. Суд приговорил пермяка к 13 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии особого режима.

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Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор жителю краевой столицы, который до смерти забил тростью мужчину. Преступление в результате пьяной ссоры в августе 2023 года. «Между находившимися в состоянии алкогольного опьянения потерпевшим и подсудимым произошла ссора, в ходе которой, последний умышленно нанес своему оппоненту удары руками и ногами, а также деревянной тростью по различным частям тела, в том числе голове. Потерпевшему были причинены телесные повреждения, которые привели к его смерти на месте происшествия», — сообщается на сайте суда. Мужчину также признали виновным в совершении другого преступления. Было установлено, что он на улице сорвал с плеча женщины сумку с вещами на сумму 7500 рублей и скрылся с украденным. После этого распорядился чужим имуществом по своему усмотрению. Суд приговорил пермяка к 13 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии особого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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