В ХМАО врачи вылечили колумбийца, заболевшего пневмонией. Видео

Колумбиец поблагодарил специалистов из ХМАО, которые излечили его от пневмонии

27 марта 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Гость из Южной Америки пять дней провел в больнице с пневмонией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участник Всемирного фестиваля молодежи из Колумбии Бисбикус Кантикус Вилмер Ригоберто поблагодарил специалистов Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска, которые вылечили его от пневмонии. Видео с обращением гостя опубликовал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем telegram-канале. «Я хочу выразить большую благодарность сопровождающей за то, что она была рядом все эти дни. У меня сложилось отличное впечатление о вашем городе, Ханты-Мансийске. Также я благодарен местным врачам, которые очень трепетно ко мне относились. У вас отлично выстроена система здравоохранения», — говорит Бисбикус на видео. Гость из Южной Америки пять дней провел в ОКБ Ханты-Мансийска с пневмонией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник Всемирного фестиваля молодежи из Колумбии Бисбикус Кантикус Вилмер Ригоберто поблагодарил специалистов Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска, которые вылечили его от пневмонии. Видео с обращением гостя опубликовал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем telegram-канале. «Я хочу выразить большую благодарность сопровождающей за то, что она была рядом все эти дни. У меня сложилось отличное впечатление о вашем городе, Ханты-Мансийске. Также я благодарен местным врачам, которые очень трепетно ко мне относились. У вас отлично выстроена система здравоохранения», — говорит Бисбикус на видео. Гость из Южной Америки пять дней провел в ОКБ Ханты-Мансийска с пневмонией.