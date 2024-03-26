Участник Всемирного фестиваля молодежи из Колумбии Бисбикус Кантикус Вилмер Ригоберто поблагодарил специалистов Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска, которые вылечили его от пневмонии. Видео с обращением гостя опубликовал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем telegram-канале.
«Я хочу выразить большую благодарность сопровождающей за то, что она была рядом все эти дни. У меня сложилось отличное впечатление о вашем городе, Ханты-Мансийске. Также я благодарен местным врачам, которые очень трепетно ко мне относились. У вас отлично выстроена система здравоохранения», — говорит Бисбикус на видео. Гость из Южной Америки пять дней провел в ОКБ Ханты-Мансийска с пневмонией.
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