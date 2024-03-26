26 марта 2024

В ХМАО врачи вылечили колумбийца, заболевшего пневмонией. Видео

Колумбиец поблагодарил специалистов из ХМАО, которые излечили его от пневмонии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему гриппа. Челябинск, минздрав, градусник, здоровье, грипп, лечение, простуда, температура, болезнь, орви, карантин, инфекция, коронавирус
Гость из Южной Америки пять дней провел в больнице с пневмонией Фото:

Участник Всемирного фестиваля молодежи из Колумбии Бисбикус Кантикус Вилмер Ригоберто поблагодарил специалистов Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска, которые вылечили его от пневмонии. Видео с обращением гостя опубликовал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем telegram-канале.

«Я хочу выразить большую благодарность сопровождающей за то, что она была рядом все эти дни. У меня сложилось отличное впечатление о вашем городе, Ханты-Мансийске. Также я благодарен местным врачам, которые очень трепетно ко мне относились. У вас отлично выстроена система здравоохранения», — говорит Бисбикус на видео. Гость из Южной Америки пять дней провел в ОКБ Ханты-Мансийска с пневмонией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участник Всемирного фестиваля молодежи из Колумбии Бисбикус Кантикус Вилмер Ригоберто поблагодарил специалистов Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска, которые вылечили его от пневмонии. Видео с обращением гостя опубликовал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем telegram-канале. «Я хочу выразить большую благодарность сопровождающей за то, что она была рядом все эти дни. У меня сложилось отличное впечатление о вашем городе, Ханты-Мансийске. Также я благодарен местным врачам, которые очень трепетно ко мне относились. У вас отлично выстроена система здравоохранения», — говорит Бисбикус на видео. Гость из Южной Америки пять дней провел в ОКБ Ханты-Мансийска с пневмонией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...