Свердловским пенсионерам вернут льготный проезд в электричках

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Скорый поезд «Ласточка». Курган , ласточка, электричка ласточка
Льготный проезд для пенсионеров вернут 1 апреля Фото:

В Свердловской области с 1 апреля пенсионерам вернут право на покупку билетов со скидкой 50% в пригородных электричках. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики.

«Согласно постановлению правительства Свердловской области, воспользоваться скидкой на проезд в 50% до 31 октября смогут три категории льготников Среднего Урала», — говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что купить билеты со скидкой смогут свердловчане в возрасте 55 и 60 лет (в зависимости от пола), пенсионеры и жители области, приобретшие право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой не наступил. Для приобретения льготного билета необходимо обратиться в кассу вокзала с паспортом и документом, подтверждающим право на льготу.

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В Свердловской области с 1 апреля пенсионерам вернут право на покупку билетов со скидкой 50% в пригородных электричках. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики. «Согласно постановлению правительства Свердловской области, воспользоваться скидкой на проезд в 50% до 31 октября смогут три категории льготников Среднего Урала», — говорится в сообщении. В департаменте уточнили, что купить билеты со скидкой смогут свердловчане в возрасте 55 и 60 лет (в зависимости от пола), пенсионеры и жители области, приобретшие право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой не наступил. Для приобретения льготного билета необходимо обратиться в кассу вокзала с паспортом и документом, подтверждающим право на льготу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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