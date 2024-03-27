Свердловским пенсионерам вернут льготный проезд в электричках

27 марта 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Льготный проезд для пенсионеров вернут 1 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области с 1 апреля пенсионерам вернут право на покупку билетов со скидкой 50% в пригородных электричках. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики. «Согласно постановлению правительства Свердловской области, воспользоваться скидкой на проезд в 50% до 31 октября смогут три категории льготников Среднего Урала», — говорится в сообщении. В департаменте уточнили, что купить билеты со скидкой смогут свердловчане в возрасте 55 и 60 лет (в зависимости от пола), пенсионеры и жители области, приобретшие право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой не наступил. Для приобретения льготного билета необходимо обратиться в кассу вокзала с паспортом и документом, подтверждающим право на льготу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области с 1 апреля пенсионерам вернут право на покупку билетов со скидкой 50% в пригородных электричках. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики. «Согласно постановлению правительства Свердловской области, воспользоваться скидкой на проезд в 50% до 31 октября смогут три категории льготников Среднего Урала», — говорится в сообщении. В департаменте уточнили, что купить билеты со скидкой смогут свердловчане в возрасте 55 и 60 лет (в зависимости от пола), пенсионеры и жители области, приобретшие право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой не наступил. Для приобретения льготного билета необходимо обратиться в кассу вокзала с паспортом и документом, подтверждающим право на льготу.