В Миассе поймали полуголого мужчину, который устроил взрыв. Видео

27 марта 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Полиция установила и задержала хулигана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Миассе Челябинской области поймали полуголого мужчину, который ночью 26 марта устроил взрыв во дворе дома на проспекте Макеева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Установили приметы мужчины на видео, маршрут передвижения и личность данного гражданина. Им оказался миасец 1987 года рождения, не имеющий постоянного места жительства и постоянного места работы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В данный момент правоохранительные органы выясняют, что именно в час ночи взорвал мужчина. Кроме того, разыскиваются свидетели произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе Челябинской области поймали полуголого мужчину, который ночью 26 марта устроил взрыв во дворе дома на проспекте Макеева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Установили приметы мужчины на видео, маршрут передвижения и личность данного гражданина. Им оказался миасец 1987 года рождения, не имеющий постоянного места жительства и постоянного места работы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В данный момент правоохранительные органы выясняют, что именно в час ночи взорвал мужчина. Кроме того, разыскиваются свидетели произошедшего.