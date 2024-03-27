В Миассе поймали полуголого мужчину, который устроил взрыв. Видео

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Полиция установила и задержала хулигана Фото:

В Миассе Челябинской области поймали полуголого мужчину, который ночью 26 марта устроил взрыв во дворе дома на проспекте Макеева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Установили приметы мужчины на видео, маршрут передвижения и личность данного гражданина. Им оказался миасец 1987 года рождения, не имеющий постоянного места жительства и постоянного места работы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В данный момент правоохранительные органы выясняют, что именно в час ночи взорвал мужчина. Кроме того, разыскиваются свидетели произошедшего.

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В Миассе Челябинской области поймали полуголого мужчину, который ночью 26 марта устроил взрыв во дворе дома на проспекте Макеева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Установили приметы мужчины на видео, маршрут передвижения и личность данного гражданина. Им оказался миасец 1987 года рождения, не имеющий постоянного места жительства и постоянного места работы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В данный момент правоохранительные органы выясняют, что именно в час ночи взорвал мужчина. Кроме того, разыскиваются свидетели произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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