В Миассе Челябинской области поймали полуголого мужчину, который ночью 26 марта устроил взрыв во дворе дома на проспекте Макеева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
«Установили приметы мужчины на видео, маршрут передвижения и личность данного гражданина. Им оказался миасец 1987 года рождения, не имеющий постоянного места жительства и постоянного места работы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В данный момент правоохранительные органы выясняют, что именно в час ночи взорвал мужчина. Кроме того, разыскиваются свидетели произошедшего.
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