Власти ХМАО готовят выплаты фельдшерам и фармацевтам, переехавшим в регион

28 марта 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Фельдшеры и фармацевты, переехавшие в ХМАО, получат выплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фельдшеры и фармацевты, переехавшие в Ханты-Мансийский округ из других регионов, будут получать единовременные выплаты в качестве компенсации переезда. Такое постановление будет принято на заседании правительства ХМАО. «Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры постановляет предоставить однократную единовременную компенсационную выплату гражданам Российской Федерации, <…> прибывшим после 1 января 2024 года из других субъектов Российской Федерации на работу в медицинские (фармацевтические) организации, подведомственные исполнительному органу ХМАО — Югры», — сообщается в документе постановления, который опубликовали на сайте правительства округа. Претендовать на компенсационную выплату теперь могут врачи, прибывшие в города ХМАО с численностью населения свыше 50 тысяч человек, а также фармацевты, переехавшие в села и поселки городского типа. Для получения единовременной помощи специалист должен иметь гражданство РФ, высшее медицинское образование, с 1 января текущего года устроиться на работу в государственное медучреждение округа по одной из востребованных должностей, а также заключить договор о предоставлении выплаты. Ранее URA.RU писало о том, что в первом чтении уже был принят закон о предоставлении этой меры поддержки фармацевтам, которые работают в селах Югры. Таким образом власти региона планируют привлечь специалистов в отдаленные населенные пункты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фельдшеры и фармацевты, переехавшие в Ханты-Мансийский округ из других регионов, будут получать единовременные выплаты в качестве компенсации переезда. Такое постановление будет принято на заседании правительства ХМАО. «Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры постановляет предоставить однократную единовременную компенсационную выплату гражданам Российской Федерации, <…> прибывшим после 1 января 2024 года из других субъектов Российской Федерации на работу в медицинские (фармацевтические) организации, подведомственные исполнительному органу ХМАО — Югры», — сообщается в документе постановления, который опубликовали на сайте правительства округа. Претендовать на компенсационную выплату теперь могут врачи, прибывшие в города ХМАО с численностью населения свыше 50 тысяч человек, а также фармацевты, переехавшие в села и поселки городского типа. Для получения единовременной помощи специалист должен иметь гражданство РФ, высшее медицинское образование, с 1 января текущего года устроиться на работу в государственное медучреждение округа по одной из востребованных должностей, а также заключить договор о предоставлении выплаты. Ранее URA.RU писало о том, что в первом чтении уже был принят закон о предоставлении этой меры поддержки фармацевтам, которые работают в селах Югры. Таким образом власти региона планируют привлечь специалистов в отдаленные населенные пункты.