Пермячку внесли в список террористов и экстремистов

28 марта 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Уроженка Березников занесена в список террористов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Уроженку Пермской области Екатерину Коротину внесли в список террористов и экстремистов. Такие данные размещены на официальном сайте Росфинмониторинга. «Включить в список террористов и экстремистов Коротину Екатерину Андреевну 1997 года рождения», — говорится на сайте ведомства. Девушка родилась в Березниках Пермской области и где находится на данный момент неизвестно. Сейчас уроженке Прикамья 26 лет. В картотеке Березниковского городского суда есть данные о том, что Коротина Екатерина Андреевна обвиняется в захвате заложника с применением оружия и насилия. Сейчас уголовное дело возвращено в прокуратуру для корректировки обвинительного заключения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженку Пермской области Екатерину Коротину внесли в список террористов и экстремистов. Такие данные размещены на официальном сайте Росфинмониторинга. «Включить в список террористов и экстремистов Коротину Екатерину Андреевну 1997 года рождения», — говорится на сайте ведомства. Девушка родилась в Березниках Пермской области и где находится на данный момент неизвестно. Сейчас уроженке Прикамья 26 лет. В картотеке Березниковского городского суда есть данные о том, что Коротина Екатерина Андреевна обвиняется в захвате заложника с применением оружия и насилия. Сейчас уголовное дело возвращено в прокуратуру для корректировки обвинительного заключения.