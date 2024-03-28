Пермячку внесли в список террористов и экстремистов

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Обзорная по городу. Пермь , ожидание, рюкзак, женщина
Уроженка Березников занесена в список террористов Фото:

Уроженку Пермской области Екатерину Коротину внесли в список террористов и экстремистов. Такие данные размещены на официальном сайте Росфинмониторинга.

«Включить в список террористов и экстремистов Коротину Екатерину Андреевну 1997 года рождения», — говорится на сайте ведомства. Девушка родилась в Березниках Пермской области и где находится на данный момент неизвестно.

Сейчас уроженке Прикамья 26 лет. В картотеке Березниковского городского суда есть данные о том, что Коротина Екатерина Андреевна обвиняется в захвате заложника с применением оружия и насилия. Сейчас уголовное дело возвращено в прокуратуру для корректировки обвинительного заключения.

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Уроженку Пермской области Екатерину Коротину внесли в список террористов и экстремистов. Такие данные размещены на официальном сайте Росфинмониторинга. «Включить в список террористов и экстремистов Коротину Екатерину Андреевну 1997 года рождения», — говорится на сайте ведомства. Девушка родилась в Березниках Пермской области и где находится на данный момент неизвестно. Сейчас уроженке Прикамья 26 лет. В картотеке Березниковского городского суда есть данные о том, что Коротина Екатерина Андреевна обвиняется в захвате заложника с применением оружия и насилия. Сейчас уголовное дело возвращено в прокуратуру для корректировки обвинительного заключения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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