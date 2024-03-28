Спасение имиджа Куйвашева в АП началось с конфуза — из-за миллиардеров

28 марта 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

Для Евгения Куйвашева важно поднять Свердловскую область на первые строчки рейтинга Фото: Владимир Андреев © URA.RU В свердловском правительстве реализуют план по улучшению позиций региона в рейтинге инвестпривлекательности от Агентства стратегических инициатив (АСИ), на основе которого Кремль, как считается, делает выводы об эффективности губернаторов. Как стало известно URA.RU, уже на старте масштабной кампании произошел конфуз — и вовсе не по вине чиновников. В марте Дмитрий Ионин — заместитель губернатора Евгения Куйвашева — как новый руководитель специальной рабочей группы запустил серию встреч крупного бизнеса с ресурсоснабжающими организациями. Ведь отсутствие диалога между ними в ходе внутренних проверок было названо одной из причин слабых позиций Свердловской области в рейтинге АСИ. Продолжением разговора стало совещание в кабинете вице-мэра Екатеринбурга Рустама Галямова. В уже привычном для себя формате он собрал за одним столом ведущих девелоперов города (были буквально все), а также представителей «Екатеринбургской теплосетей компании», «Россетей», МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» и «Водоканала». К последнему было больше всего вопросов. С конца января распространяются слухи о том, что «Водоканал» в последнее время якобы систематически отказывает застройщикам в выдаче техусловий для присоединения их объектов к коммунальным сетям — ссылаясь на проблемы с водными ресурсами. Куйвашев в курсе ситуации. На одном из совещаний он, как поделился с URA.RU один из свидетелей, поинтересовался у гендиректора предприятия Антона Гусева, действительно ли есть конфликт. И Гусев якобы ответил, что претензии надуманны, все ЖК подключаются в срок. Новость по теме За имидж Куйвашева в администрации президента ответят 11 свердловских министров На встрече у Галямова в кабинете 21 марта девелоперы дали понять, что проблема все-таки существует. И стороны договорились, что все заявки, которые придут в «Водоканал» в течение следующей недели (то есть до 28 марта), будут приняты. «Но за неделю ни одна заявка так и не пришла! Хотя столько криков…» — удивляется источник агентства, близкий к городскому комитету по ЖКХ, предвкушая очередные столкновения. Получить комментарий Галямова к моменту публикации не удалось — чиновник в отпуске. Гусев попросил корреспондента перезвонить позднее. Инвестрейтинг АСИ формируется с 2014 года. Свердловская область в последние годы середняк: 2017 год — 33 место, 2018 год — 20 место, 2019 год — 38 место, 2020 год — 35 место, 2021 год — ниже 36 места, 2022 год — ниже 45-го, 2023 год — за пределами топ-35. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В свердловском правительстве реализуют план по улучшению позиций региона в рейтинге инвестпривлекательности от Агентства стратегических инициатив (АСИ), на основе которого Кремль, как считается, делает выводы об эффективности губернаторов. Как стало известно URA.RU, уже на старте масштабной кампании произошел конфуз — и вовсе не по вине чиновников. В марте Дмитрий Ионин — заместитель губернатора Евгения Куйвашева — как новый руководитель специальной рабочей группы запустил серию встреч крупного бизнеса с ресурсоснабжающими организациями. Ведь отсутствие диалога между ними в ходе внутренних проверок было названо одной из причин слабых позиций Свердловской области в рейтинге АСИ. Продолжением разговора стало совещание в кабинете вице-мэра Екатеринбурга Рустама Галямова. В уже привычном для себя формате он собрал за одним столом ведущих девелоперов города (были буквально все), а также представителей «Екатеринбургской теплосетей компании», «Россетей», МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» и «Водоканала». К последнему было больше всего вопросов. С конца января распространяются слухи о том, что «Водоканал» в последнее время якобы систематически отказывает застройщикам в выдаче техусловий для присоединения их объектов к коммунальным сетям — ссылаясь на проблемы с водными ресурсами. Куйвашев в курсе ситуации. На одном из совещаний он, как поделился с URA.RU один из свидетелей, поинтересовался у гендиректора предприятия Антона Гусева, действительно ли есть конфликт. И Гусев якобы ответил, что претензии надуманны, все ЖК подключаются в срок. На встрече у Галямова в кабинете 21 марта девелоперы дали понять, что проблема все-таки существует. И стороны договорились, что все заявки, которые придут в «Водоканал» в течение следующей недели (то есть до 28 марта), будут приняты. «Но за неделю ни одна заявка так и не пришла! Хотя столько криков…» — удивляется источник агентства, близкий к городскому комитету по ЖКХ, предвкушая очередные столкновения. Получить комментарий Галямова к моменту публикации не удалось — чиновник в отпуске. Гусев попросил корреспондента перезвонить позднее. Инвестрейтинг АСИ формируется с 2014 года. Свердловская область в последние годы середняк: 2017 год — 33 место, 2018 год — 20 место, 2019 год — 38 место, 2020 год — 35 место, 2021 год — ниже 36 места, 2022 год — ниже 45-го, 2023 год — за пределами топ-35.