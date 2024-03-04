Жительница ХМАО убила мужа отбойным молотком

05 марта 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Сургутянка убила мужа отбойным молотком Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Сургуте 60-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения убила мужа отбойным молотком и ножом. Она нанесла супругу 18 ножевых ранений, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «В декабре 2023 года жена во время ссоры убила мужа отбойным молотком и ножом. Нанесла ему 18 ножевых ранений», — рассказал источник. От полученных травм югорчанин скончался на месте. Официально в СК ХМАО подтвердили, что обвиняемая заключена под стражу. Материалы переданы в суд для рассмотрения, ей вменяется статья 105 УК РФ «Убийство». Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мужчина получил срок за избиение знакомого до смерти. Осужденный нанес пострадавшему несколько ударов по голове, от которых он скончался на месте происшествия.

В Сургуте 60-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения убила мужа отбойным молотком и ножом. Она нанесла супругу 18 ножевых ранений, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «В декабре 2023 года жена во время ссоры убила мужа отбойным молотком и ножом. Нанесла ему 18 ножевых ранений», — рассказал источник. От полученных травм югорчанин скончался на месте. Официально в СК ХМАО подтвердили, что обвиняемая заключена под стражу. Материалы переданы в суд для рассмотрения, ей вменяется статья 105 УК РФ «Убийство». Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мужчина получил срок за избиение знакомого до смерти. Осужденный нанес пострадавшему несколько ударов по голове, от которых он скончался на месте происшествия.