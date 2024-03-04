04 марта 2024

Жительница ХМАО убила мужа отбойным молотком

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь, весна. Москва, молоток, асфальт, ремонт, отбойный
Сургутянка убила мужа отбойным молотком Фото:

В Сургуте 60-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения убила мужа отбойным молотком и ножом. Она нанесла супругу 18 ножевых ранений, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«В декабре 2023 года жена во время ссоры убила мужа отбойным молотком и ножом. Нанесла ему 18 ножевых ранений», — рассказал источник. От полученных травм югорчанин скончался на месте.

Официально в СК ХМАО подтвердили, что обвиняемая заключена под стражу. Материалы переданы в суд для рассмотрения, ей вменяется статья 105 УК РФ «Убийство».

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мужчина получил срок за избиение знакомого до смерти. Осужденный нанес пострадавшему несколько ударов по голове, от которых он скончался на месте происшествия.

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В Сургуте 60-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения убила мужа отбойным молотком и ножом. Она нанесла супругу 18 ножевых ранений, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «В декабре 2023 года жена во время ссоры убила мужа отбойным молотком и ножом. Нанесла ему 18 ножевых ранений», — рассказал источник. От полученных травм югорчанин скончался на месте. Официально в СК ХМАО подтвердили, что обвиняемая заключена под стражу. Материалы переданы в суд для рассмотрения, ей вменяется статья 105 УК РФ «Убийство». Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мужчина получил срок за избиение знакомого до смерти. Осужденный нанес пострадавшему несколько ударов по голове, от которых он скончался на месте происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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