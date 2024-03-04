Жительница ХМАО убила мужа отбойным молотком

В Сургуте 60-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения убила мужа отбойным молотком и ножом. Она нанесла супругу 18 ножевых ранений, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«В декабре 2023 года жена во время ссоры убила мужа отбойным молотком и ножом. Нанесла ему 18 ножевых ранений», — рассказал источник. От полученных травм югорчанин скончался на месте.
Официально в СК ХМАО подтвердили, что обвиняемая заключена под стражу. Материалы переданы в суд для рассмотрения, ей вменяется статья 105 УК РФ «Убийство».
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мужчина получил срок за избиение знакомого до смерти. Осужденный нанес пострадавшему несколько ударов по голове, от которых он скончался на месте происшествия.
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