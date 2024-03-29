В НАТО встревожились после ударов России «Цирконами» по Киеву

Гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», с помощью которого российские силы ударили по месту размещения зенитно-ракетных комплексов Patriot В Киеве, могут пробить оборону НАТО. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.
«Русские применили против Киева гиперзвуковые ракеты „Циркон“. <…> Страны НАТО понимают, что эти ракеты обладают необходимой дальностью действия и способны проникать сквозь их оборону», — сказал Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
По словам эксперта, в теории, эти ракеты уже могли бы нанести удары вглубь Румынии или Польши. Также Меркурис добавил, что большинство не верит в Заявления Киева о том, что украинские ПВО способны успешно перехватывать «Цирконы».
Ранее ВС России нанесли удар «Цирконами» по объектам ВСУ в киевском аэропорту Жуляны. Журнал Military Watch Magazine назвал применение этих ракет «вехой в революции гиперзвукового оружия», пишет RT.
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