В НАТО встревожились после ударов России «Цирконами» по Киеву

Британский эксперт Меркурис: российские ракеты «Циркон» пробивают оборону НАТО
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Ракеты «Циркон» являются угрозой для НАТО, сказал Александр Меркурис Фото:
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Гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», с помощью которого российские силы ударили по месту размещения зенитно-ракетных комплексов Patriot В Киеве, могут пробить оборону НАТО. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

«Русские применили против Киева гиперзвуковые ракеты „Циркон“. <…> Страны НАТО понимают, что эти ракеты обладают необходимой дальностью действия и способны проникать сквозь их оборону», — сказал Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

По словам эксперта, в теории, эти ракеты уже могли бы нанести удары вглубь Румынии или Польши. Также Меркурис добавил, что большинство не верит в Заявления Киева о том, что украинские ПВО способны успешно перехватывать «Цирконы».

Ранее ВС России нанесли удар «Цирконами» по объектам ВСУ в киевском аэропорту Жуляны. Журнал Military Watch Magazine назвал применение этих ракет «вехой в революции гиперзвукового оружия», пишет RT.

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Гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», с помощью которого российские силы ударили по месту размещения зенитно-ракетных комплексов Patriot В Киеве, могут пробить оборону НАТО. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис. «Русские применили против Киева гиперзвуковые ракеты „Циркон“. <…> Страны НАТО понимают, что эти ракеты обладают необходимой дальностью действия и способны проникать сквозь их оборону», — сказал Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. По словам эксперта, в теории, эти ракеты уже могли бы нанести удары вглубь Румынии или Польши. Также Меркурис добавил, что большинство не верит в Заявления Киева о том, что украинские ПВО способны успешно перехватывать «Цирконы». Ранее ВС России нанесли удар «Цирконами» по объектам ВСУ в киевском аэропорту Жуляны. Журнал Military Watch Magazine назвал применение этих ракет «вехой в революции гиперзвукового оружия», пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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