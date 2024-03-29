В НАТО встревожились после ударов России «Цирконами» по Киеву

Британский эксперт Меркурис: российские ракеты «Циркон» пробивают оборону НАТО

29 марта 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Ракеты «Циркон» являются угрозой для НАТО, сказал Александр Меркурис Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», с помощью которого российские силы ударили по месту размещения зенитно-ракетных комплексов Patriot В Киеве, могут пробить оборону НАТО. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис. «Русские применили против Киева гиперзвуковые ракеты „Циркон“. <…> Страны НАТО понимают, что эти ракеты обладают необходимой дальностью действия и способны проникать сквозь их оборону», — сказал Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. По словам эксперта, в теории, эти ракеты уже могли бы нанести удары вглубь Румынии или Польши. Также Меркурис добавил, что большинство не верит в Заявления Киева о том, что украинские ПВО способны успешно перехватывать «Цирконы». Ранее ВС России нанесли удар «Цирконами» по объектам ВСУ в киевском аэропорту Жуляны. Журнал Military Watch Magazine назвал применение этих ракет «вехой в революции гиперзвукового оружия», пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», с помощью которого российские силы ударили по месту размещения зенитно-ракетных комплексов Patriot В Киеве, могут пробить оборону НАТО. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис. «Русские применили против Киева гиперзвуковые ракеты „Циркон“. <…> Страны НАТО понимают, что эти ракеты обладают необходимой дальностью действия и способны проникать сквозь их оборону», — сказал Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. По словам эксперта, в теории, эти ракеты уже могли бы нанести удары вглубь Румынии или Польши. Также Меркурис добавил, что большинство не верит в Заявления Киева о том, что украинские ПВО способны успешно перехватывать «Цирконы». Ранее ВС России нанесли удар «Цирконами» по объектам ВСУ в киевском аэропорту Жуляны. Журнал Military Watch Magazine назвал применение этих ракет «вехой в революции гиперзвукового оружия», пишет RT.