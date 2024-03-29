Автобус с пассажирами слетел в кювет рядом с Екатеринбургом

На Егоршинском подходе к Екатеринбургу легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. От удара автобус съехал в кювет. Об этом сообщили очевидцы ДТП, информацию об аварии подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД МВД России по Екатеринбургу.
«Вечером 29 марта водитель Hyundai Solaris ехал по Егоршинскому подходу. При развороте он не заметил автобус и допустил с ним столкновение. Автобус съехал с дороги», — уточнили представители Госавтоинспекции.
В автобусе находились восемь человек. В аварии никто не пострадал, отметили представители ведомства.
Ранее в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса на перекрестке улиц Мостовая-Предельная. Проверку по факту аварии проводила прокуратура Ленинского района.
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