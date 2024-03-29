В ХМАО погибли пассажиры BMW, водитель которого съехал с дороги

Водитель ВМW не справился с управлением (архивное фото)
В Нефтеюганском районе (ХМАО) водитель ВМW X5 не справился с управление и съехал с дороги. В результате аварии погибли два пассажира. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции Югры.
«На 27 километре автодороги подъезд к Сургут Нефтеюганского района 30 марта в 06:00 произошла авария. 31-летний водитель ВМW „X5“, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате аварии два пассажира скончались на месте происшествия», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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