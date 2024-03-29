29 марта 2024

В ХМАО погибли пассажиры BMW, водитель которого съехал с дороги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария на Куйбышева - Розы Люксембург с погоней и стрельбой. Екатеринбург, bmw, бмв, дтп, разбитый автомобиль, авария
Водитель ВМW не справился с управлением (архивное фото) Фото:

В Нефтеюганском районе (ХМАО) водитель ВМW X5 не справился с управление и съехал с дороги. В результате аварии погибли два пассажира. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции Югры.

«На 27 километре автодороги подъезд к Сургут Нефтеюганского района 30 марта в 06:00 произошла авария. 31-летний водитель ВМW „X5“, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате аварии два пассажира скончались на месте происшествия», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нефтеюганском районе (ХМАО) водитель ВМW X5 не справился с управление и съехал с дороги. В результате аварии погибли два пассажира. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции Югры. «На 27 километре автодороги подъезд к Сургут Нефтеюганского района 30 марта в 06:00 произошла авария. 31-летний водитель ВМW „X5“, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате аварии два пассажира скончались на месте происшествия», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...