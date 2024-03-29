29 марта 2024

В городе ХМАО из окна многоэтажки выпал человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП произошло в 17-м микрорайоне Нефтеюганска Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) вечером 30 марта в микрорайоне №17 из окна с 15 этажа упал человек. Об этом в соцсети сообщили очевидцы.

«Мужчина упал с 15 этажа в 17 микрорайоне Нефтеюганска», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Это Юганск, детка!». На месте работают правоохранители. В комментариях подписчики поделились, что ЧП произошло в доме №1 корпус 2. С их слов, это не первый подобный случай в районе.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен.

Очевидцы сообщают, что мужчина выпал с 15 этажа
Очевидцы сообщают, что мужчина выпал с 15 этажа
Фото:

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В Нефтеюганске (ХМАО) вечером 30 марта в микрорайоне №17 из окна с 15 этажа упал человек. Об этом в соцсети сообщили очевидцы. «Мужчина упал с 15 этажа в 17 микрорайоне Нефтеюганска», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Это Юганск, детка!». На месте работают правоохранители. В комментариях подписчики поделились, что ЧП произошло в доме №1 корпус 2. С их слов, это не первый подобный случай в районе. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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