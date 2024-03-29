ЧП произошло в 17-м микрорайоне Нефтеюганска
В Нефтеюганске (ХМАО) вечером 30 марта в микрорайоне №17 из окна с 15 этажа упал человек. Об этом в соцсети сообщили очевидцы.
«Мужчина упал с 15 этажа в 17 микрорайоне Нефтеюганска», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Это Юганск, детка!». На месте работают правоохранители. В комментариях подписчики поделились, что ЧП произошло в доме №1 корпус 2. С их слов, это не первый подобный случай в районе.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен.
Очевидцы сообщают, что мужчина выпал с 15 этажа
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