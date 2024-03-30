Глава СК требует доклад о свердловчанине, не имеющем воды в разваливающемся доме

31 марта 2024 в 09:26 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о пенсионере из Красноуральска (Свердловская область), который вынужден жить в аварийном доме. У мужчины нет горячей воды, а здание не ремонтировали более 60 лет, сообщили в пресс-службе СК. Следственными органами проводится проверка. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале Следкома. В публикации говорится, что само здание признано аварийным. По словам самого пенсионера, какого-либо ремонта в доме не было больше 60 лет — там обваливается потолок, стены испещрены трещинами, а также отсутствует горячая вода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о пенсионере из Красноуральска (Свердловская область), который вынужден жить в аварийном доме. У мужчины нет горячей воды, а здание не ремонтировали более 60 лет, сообщили в пресс-службе СК. Следственными органами проводится проверка. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале Следкома. В публикации говорится, что само здание признано аварийным. По словам самого пенсионера, какого-либо ремонта в доме не было больше 60 лет — там обваливается потолок, стены испещрены трещинами, а также отсутствует горячая вода.