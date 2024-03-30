30 марта 2024
29 марта 2024

Глава СК требует доклад о свердловчанине, не имеющем воды в разваливающемся доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о пенсионере из Красноуральска (Свердловская область), который вынужден жить в аварийном доме. У мужчины нет горячей воды, а здание не ремонтировали более 60 лет, сообщили в пресс-службе СК.

Следственными органами проводится проверка. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале Следкома.

В публикации говорится, что само здание признано аварийным. По словам самого пенсионера, какого-либо ремонта в доме не было больше 60 лет — там обваливается потолок, стены испещрены трещинами, а также отсутствует горячая вода.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о пенсионере из Красноуральска (Свердловская область), который вынужден жить в аварийном доме. У мужчины нет горячей воды, а здание не ремонтировали более 60 лет, сообщили в пресс-службе СК. Следственными органами проводится проверка. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале Следкома. В публикации говорится, что само здание признано аварийным. По словам самого пенсионера, какого-либо ремонта в доме не было больше 60 лет — там обваливается потолок, стены испещрены трещинами, а также отсутствует горячая вода.
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© Служба новостей «URA.RU»
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