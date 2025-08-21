В Екатеринбурге и других городах Свердловской области наблюдаются сбои в работе популярной соцсети «ВКонтакте». У пользователей не обновляется лента, многие не могут зайти на свою страницу. Об этом URA.RU рассказала читательница.
"Хотела зайти посмотреть видео, а сайт просто не работает. С телефона также не загружается ничего", — сообщила собеседница агентства.
Согласно порталу DownDetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, сбои наблюдаются и в других регионах России. Неполадки фиксируются в Ямало-Ненецком автономном округе, Курганской области и Тюменской области.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу "ВКонтакте". Ответ будет опубликован, как только поступит.
