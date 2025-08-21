У свердловчан пропал доступ к популярной соцсети. Скрин

В Свердловской области не работает сервис «ВКонтакте»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«ВКонтакте» не работает в соседних регионах
«ВКонтакте» не работает в соседних регионах Фото:

В Екатеринбурге и других городах Свердловской области наблюдаются сбои в работе популярной соцсети «ВКонтакте». У пользователей не обновляется лента, многие не могут зайти на свою страницу. Об этом URA.RU рассказала читательница.

"Хотела зайти посмотреть видео, а сайт просто не работает. С телефона также не загружается ничего", — сообщила собеседница агентства.

Согласно порталу DownDetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, сбои наблюдаются и в других регионах России. Неполадки фиксируются в Ямало-Ненецком автономном округе, Курганской области и Тюменской области.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу "ВКонтакте". Ответ будет опубликован, как только поступит.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге и других городах Свердловской области наблюдаются сбои в работе популярной соцсети «ВКонтакте». У пользователей не обновляется лента, многие не могут зайти на свою страницу. Об этом URA.RU рассказала читательница. "Хотела зайти посмотреть видео, а сайт просто не работает. С телефона также не загружается ничего", — сообщила собеседница агентства. Согласно порталу DownDetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, сбои наблюдаются и в других регионах России. Неполадки фиксируются в Ямало-Ненецком автономном округе, Курганской области и Тюменской области. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу "ВКонтакте". Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...