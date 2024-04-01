Политика Песков объяснил, зачем Путин экстренно приехал в Кремль вечером Песков: Путин прибыл в Кремль ночью, чтобы не создавать нагрузку в час пик 01 апреля 2024 в 14:35 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков подтвердил информацию, что Владимир Путин 31 марта поздно прибыл в Кремль Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин прибыл ночью в Кремль, чтобы не создавать нагрузку в час пик. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Было много вопросов, вчера сообщили в интернете, что Путин приехал в Кремль. Он действительно так иногда делает, чтобы не создавать лишнего напряжения в час пик для автомобилистов. Поэтому поздно вечером приехал», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее telegram-каналы сообщили, что Путин прибыл в Кремль поздно ночью. Тогда не уточнялось, зачем он приехал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин прибыл ночью в Кремль, чтобы не создавать нагрузку в час пик. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Было много вопросов, вчера сообщили в интернете, что Путин приехал в Кремль. Он действительно так иногда делает, чтобы не создавать лишнего напряжения в час пик для автомобилистов. Поэтому поздно вечером приехал», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее telegram-каналы сообщили, что Путин прибыл в Кремль поздно ночью. Тогда не уточнялось, зачем он приехал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям