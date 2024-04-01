Песков объяснил, зачем Путин экстренно приехал в Кремль вечером

Дмитрий Песков подтвердил информацию, что Владимир Путин 31 марта поздно прибыл в Кремль
Президент России Владимир Путин прибыл ночью в Кремль, чтобы не создавать нагрузку в час пик. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Было много вопросов, вчера сообщили в интернете, что Путин приехал в Кремль. Он действительно так иногда делает, чтобы не создавать лишнего напряжения в час пик для автомобилистов. Поэтому поздно вечером приехал», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее telegram-каналы сообщили, что Путин прибыл в Кремль поздно ночью. Тогда не уточнялось, зачем он приехал.
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