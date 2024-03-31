Путин экстренно приехал в Кремль

Видео с кортежем Путина появилось в соцсети
Президент России Владимир Путин прибыл в Кремль поздно вечером 31 марта. Видео подъезжающего кортежа российского лидера появилось в соцсети.
«В воскресенье в 22:45 Путин приехал в Кремль», — пишет telegram-канал «Вы слушали маяк». С чем связан приезд главы государства в Кремль не уточняется.
Путин экстренно посещал Кремль Вечером 13 февраля. Видео кортежа президента также появилось в соцсети.
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