31 марта 2024

Путин экстренно приехал в Кремль

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Видео с кортежем Путина появилось в соцсети Фото:

Президент России Владимир Путин прибыл в Кремль поздно вечером 31 марта. Видео подъезжающего кортежа российского лидера появилось в соцсети.

«В воскресенье в 22:45 Путин приехал в Кремль», — пишет telegram-канал «Вы слушали маяк». С чем связан приезд главы государства в Кремль не уточняется.

Путин экстренно посещал Кремль Вечером 13 февраля. Видео кортежа президента также появилось в соцсети.

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Президент России Владимир Путин прибыл в Кремль поздно вечером 31 марта. Видео подъезжающего кортежа российского лидера появилось в соцсети. «В воскресенье в 22:45 Путин приехал в Кремль», — пишет telegram-канал «Вы слушали маяк». С чем связан приезд главы государства в Кремль не уточняется. Путин экстренно посещал Кремль Вечером 13 февраля. Видео кортежа президента также появилось в соцсети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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