Путин экстренно приехал в Кремль

01 апреля 2024 в 00:48 Размер текста - 17 +

Видео с кортежем Путина появилось в соцсети Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин прибыл в Кремль поздно вечером 31 марта. Видео подъезжающего кортежа российского лидера появилось в соцсети. «В воскресенье в 22:45 Путин приехал в Кремль», — пишет telegram-канал «Вы слушали маяк». С чем связан приезд главы государства в Кремль не уточняется. Путин экстренно посещал Кремль Вечером 13 февраля. Видео кортежа президента также появилось в соцсети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин прибыл в Кремль поздно вечером 31 марта. Видео подъезжающего кортежа российского лидера появилось в соцсети. «В воскресенье в 22:45 Путин приехал в Кремль», — пишет telegram-канал «Вы слушали маяк». С чем связан приезд главы государства в Кремль не уточняется. Путин экстренно посещал Кремль Вечером 13 февраля. Видео кортежа президента также появилось в соцсети.