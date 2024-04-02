В Екатеринбурге груженый самосвал снес ограждение, чтобы избежать жесткое ДТП. Фото

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Полиция и ДПС. Тюмень, машина дпс, автомобиль дпс, полиция, дпс, машины дпс
В аварии обошлось без пострадавших Фото:

В Екатеринбурге 2 апреля на Объездной улице самосвал, груженный булыжниками, на скорости 90 километров в час разнес ограждение, чтобы избежать массовой аварии в пробке. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия.

«Водитель поздно среагировал на то, что автомобили остановились в пробке перед светофором, и чтобы не допустить столкновение принял в лево на разделительную полосу. Самосвал снес несколько десятков метров ограждения, после чего вернулся на проезжую часть, где врезался в китайский кроссовер и зацепил касательной Mercedes», — сказал очевидец.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Екатеринбургу. Там сообщили, что в ДТП никто не пострадал. «Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть предельно внимательными», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге 2 апреля на Объездной улице самосвал, груженный булыжниками, на скорости 90 километров в час разнес ограждение, чтобы избежать массовой аварии в пробке. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия. «Водитель поздно среагировал на то, что автомобили остановились в пробке перед светофором, и чтобы не допустить столкновение принял в лево на разделительную полосу. Самосвал снес несколько десятков метров ограждения, после чего вернулся на проезжую часть, где врезался в китайский кроссовер и зацепил касательной Mercedes», — сказал очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Екатеринбургу. Там сообщили, что в ДТП никто не пострадал. «Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть предельно внимательными», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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