В Екатеринбурге груженый самосвал снес ограждение, чтобы избежать жесткое ДТП. Фото

02 апреля 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

В аварии обошлось без пострадавших Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге 2 апреля на Объездной улице самосвал, груженный булыжниками, на скорости 90 километров в час разнес ограждение, чтобы избежать массовой аварии в пробке. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия. «Водитель поздно среагировал на то, что автомобили остановились в пробке перед светофором, и чтобы не допустить столкновение принял в лево на разделительную полосу. Самосвал снес несколько десятков метров ограждения, после чего вернулся на проезжую часть, где врезался в китайский кроссовер и зацепил касательной Mercedes», — сказал очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Екатеринбургу. Там сообщили, что в ДТП никто не пострадал. «Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть предельно внимательными», — отметили в ведомстве. Фото: ИА «Ночные Новости» Фото: ИА «Ночные Новости» Фото: ИА «Ночные Новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 2 апреля на Объездной улице самосвал, груженный булыжниками, на скорости 90 километров в час разнес ограждение, чтобы избежать массовой аварии в пробке. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия. «Водитель поздно среагировал на то, что автомобили остановились в пробке перед светофором, и чтобы не допустить столкновение принял в лево на разделительную полосу. Самосвал снес несколько десятков метров ограждения, после чего вернулся на проезжую часть, где врезался в китайский кроссовер и зацепил касательной Mercedes», — сказал очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Екатеринбургу. Там сообщили, что в ДТП никто не пострадал. «Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть предельно внимательными», — отметили в ведомстве.