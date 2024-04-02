В Екатеринбурге 2 апреля на Объездной улице самосвал, груженный булыжниками, на скорости 90 километров в час разнес ограждение, чтобы избежать массовой аварии в пробке. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия.
«Водитель поздно среагировал на то, что автомобили остановились в пробке перед светофором, и чтобы не допустить столкновение принял в лево на разделительную полосу. Самосвал снес несколько десятков метров ограждения, после чего вернулся на проезжую часть, где врезался в китайский кроссовер и зацепил касательной Mercedes», — сказал очевидец.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Екатеринбургу. Там сообщили, что в ДТП никто не пострадал. «Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть предельно внимательными», — отметили в ведомстве.
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