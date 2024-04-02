Подростка из Норильска задержали на вокзале в Челябинской области с кастетом. Фото

02 апреля 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Транспортные полицейские изъяли у подростка холодное оружие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На железнодорожной станции в Карталах (Челябинская область) транспортные полицейские задержали 16-летнего подростка из Норильска (Красноярский край), у которого в портфеле обнаружили кастет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, сотрудникам подросток пояснил, что нашел оружие на улице и решил оставить себе. «На железнодорожном вокзале у подростка при прохождении через рамку стационарного металлодетектора в рюкзаке был обнаружен предмет, конструктивно схожий с кастетом. Подозрительный предмет полицейские изъяли и направили на исследование. Эксперты подтвердили, что представленный металлический кастет изготовлен самодельным способом и относится к холодному оружию ударно-раздробляющего и поражающего действия», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. Там отметили, что при разговоре с полицейскими подросток пояснил, что на постоянной основе живет в Норильске. А в Челябинскую область приехал к родственникам. Юношу привлекли к административной ответственности по статье 20.10 КоАП РФ («Незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка, транспортирование, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния»). Административный материал направлен на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Карталинского муниципального района. Кастет у подростка изъяли Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На железнодорожной станции в Карталах (Челябинская область) транспортные полицейские задержали 16-летнего подростка из Норильска (Красноярский край), у которого в портфеле обнаружили кастет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, сотрудникам подросток пояснил, что нашел оружие на улице и решил оставить себе. «На железнодорожном вокзале у подростка при прохождении через рамку стационарного металлодетектора в рюкзаке был обнаружен предмет, конструктивно схожий с кастетом. Подозрительный предмет полицейские изъяли и направили на исследование. Эксперты подтвердили, что представленный металлический кастет изготовлен самодельным способом и относится к холодному оружию ударно-раздробляющего и поражающего действия», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. Там отметили, что при разговоре с полицейскими подросток пояснил, что на постоянной основе живет в Норильске. А в Челябинскую область приехал к родственникам. Юношу привлекли к административной ответственности по статье 20.10 КоАП РФ («Незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка, транспортирование, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния»). Административный материал направлен на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Карталинского муниципального района.