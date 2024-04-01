01 апреля 2024

В Сургуте анонсировали график отключения горячей воды

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Воду начнут отключать с 4 июня Фото:

Городские тепловые сети анонсировали график отключения горячей воды в Сургуте. Информация об этом была опубликована в telegram-канале предприятия.

«С 4 июня начнутся профилактические работы с периодичностью отключения горячего водоснабжения сроком на две недели. Регламентные работы в межотопительный период продлятся до 18 августа включительно», — указано в посте.

В ГТС добавили, что отключение горячего водоснабжения необходимо для проведения ревизии сетей. «В этот период проводятся техническое освидетельствование и испытания сетей на прочность, диагностика, ремонт, перекладка сетей тепловодоснабжения, ведется замена и реконструкция оборудования котельных, центральных тепловых пунктов на современное, более надежное и экономичное оборудование», — сказано в посте.

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Городские тепловые сети анонсировали график отключения горячей воды в Сургуте. Информация об этом была опубликована в telegram-канале предприятия. «С 4 июня начнутся профилактические работы с периодичностью отключения горячего водоснабжения сроком на две недели. Регламентные работы в межотопительный период продлятся до 18 августа включительно», — указано в посте. В ГТС добавили, что отключение горячего водоснабжения необходимо для проведения ревизии сетей. «В этот период проводятся техническое освидетельствование и испытания сетей на прочность, диагностика, ремонт, перекладка сетей тепловодоснабжения, ведется замена и реконструкция оборудования котельных, центральных тепловых пунктов на современное, более надежное и экономичное оборудование», — сказано в посте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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