В Сургуте анонсировали график отключения горячей воды

Городские тепловые сети анонсировали график отключения горячей воды в Сургуте. Информация об этом была опубликована в telegram-канале предприятия.
«С 4 июня начнутся профилактические работы с периодичностью отключения горячего водоснабжения сроком на две недели. Регламентные работы в межотопительный период продлятся до 18 августа включительно», — указано в посте.
В ГТС добавили, что отключение горячего водоснабжения необходимо для проведения ревизии сетей. «В этот период проводятся техническое освидетельствование и испытания сетей на прочность, диагностика, ремонт, перекладка сетей тепловодоснабжения, ведется замена и реконструкция оборудования котельных, центральных тепловых пунктов на современное, более надежное и экономичное оборудование», — сказано в посте.
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