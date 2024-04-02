Власть Екатеринбурга подходит к сезону пожаров без воды и людей

02 апреля 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

По словам директора МСАУ «Екатеринбургское лесничество» Александра Чубаркова, в отрасли наблюдается серьезный дефицит лесничих Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Екатеринбурга столкнулись с двумя серьезными проблемами перед началом сезона пожаров: дефицитом лесничих и пустыми скважинами. Об этом на выездном заседании комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности заявил директор МСАУ «Екатеринбургское лесничество» Александр Чубарков, передает корреспондент URA.RU «Воды нигде нет, вода ушла на три метра [грунтовая], вообще сухо. За три года грунтовые воды ушли. Скважины все высохли в городе. Больше 15 метров скважины у нас на кордонах [пустые] — вода ушла», — рассказал Чубарков. Говоря о нехватке рабочих рук, он был более эмоционален: «Где найдете квалифицированного лесника в городе Екатеринбурге или тракториста? Хотя рядом Лесотехнический университет. Профессию-то убрали. Сегодня из выпускников Лесотехнического университета по нашей специальности лишь три процента идут в отрасль». Присутствовавшая на совещании глава комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова добавила, что чаще всего пожары возникают в местах отдыха — в частности в Юго-Западном лесопарке и парке лесоводов России. Оттуда, вероятно, и стоит ждать угрозы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Екатеринбурга столкнулись с двумя серьезными проблемами перед началом сезона пожаров: дефицитом лесничих и пустыми скважинами. Об этом на выездном заседании комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности заявил директор МСАУ «Екатеринбургское лесничество» Александр Чубарков, передает корреспондент URA.RU «Воды нигде нет, вода ушла на три метра [грунтовая], вообще сухо. За три года грунтовые воды ушли. Скважины все высохли в городе. Больше 15 метров скважины у нас на кордонах [пустые] — вода ушла», — рассказал Чубарков. Говоря о нехватке рабочих рук, он был более эмоционален: «Где найдете квалифицированного лесника в городе Екатеринбурге или тракториста? Хотя рядом Лесотехнический университет. Профессию-то убрали. Сегодня из выпускников Лесотехнического университета по нашей специальности лишь три процента идут в отрасль». Присутствовавшая на совещании глава комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова добавила, что чаще всего пожары возникают в местах отдыха — в частности в Юго-Западном лесопарке и парке лесоводов России. Оттуда, вероятно, и стоит ждать угрозы.