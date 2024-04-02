Монтер признал вину в смертельном ДТП с автобусом и поездом под Ярославлем

В Ярославской области монтер пути, который в состоянии алкогольного опьянения дежурил на железной дороге в день столкновения поезда и автобуса, признал вину. Об этом мужчина заявил в ходе беседы со следствием.
«Вину свою признаю полностью. Написана явка с повинной», — заявил задержанный. Его слова опубликованы в telegram-канале Следственного комитета России.
Уточняется, что монтер пути исполнял обязанности диспетчера на железной дороге в день аварии. Он отключил ограждения на переезде, что освободило проезд автобусу, в который въехал поезд. Кроме того, мужчина в день инцидента был пьян, пишет деловое издание «Взгляд».
Авария произошла 1 апреля под Ярославлем. В результате произошедшего погибли семь человек. После сообщалось, что было возбуждено дело о нарушении ПДД, повлекшим за собой смерть нескольких граждан.
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