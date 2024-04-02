Монтер признал вину в смертельном ДТП с автобусом и поездом под Ярославлем

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Отпевание и похороны Виктории Ладейщиковой. Свердловская область, Талица, железнодорожный переезд, семафор, железная дорога
Мужчина, освободивший проезд автобусу перед столкновением с поездом, признал вину Фото:

В Ярославской области монтер пути, который в состоянии алкогольного опьянения дежурил на железной дороге в день столкновения поезда и автобуса, признал вину. Об этом мужчина заявил в ходе беседы со следствием.

«Вину свою признаю полностью. Написана явка с повинной», — заявил задержанный. Его слова опубликованы в telegram-канале Следственного комитета России.

Уточняется, что монтер пути исполнял обязанности диспетчера на железной дороге в день аварии. Он отключил ограждения на переезде, что освободило проезд автобусу, в который въехал поезд. Кроме того, мужчина в день инцидента был пьян, пишет деловое издание «Взгляд».

Авария произошла 1 апреля под Ярославлем. В результате произошедшего погибли семь человек. После сообщалось, что было возбуждено дело о нарушении ПДД, повлекшим за собой смерть нескольких граждан.

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В Ярославской области монтер пути, который в состоянии алкогольного опьянения дежурил на железной дороге в день столкновения поезда и автобуса, признал вину. Об этом мужчина заявил в ходе беседы со следствием. «Вину свою признаю полностью. Написана явка с повинной», — заявил задержанный. Его слова опубликованы в telegram-канале Следственного комитета России. Уточняется, что монтер пути исполнял обязанности диспетчера на железной дороге в день аварии. Он отключил ограждения на переезде, что освободило проезд автобусу, в который въехал поезд. Кроме того, мужчина в день инцидента был пьян, пишет деловое издание «Взгляд». Авария произошла 1 апреля под Ярославлем. В результате произошедшего погибли семь человек. После сообщалось, что было возбуждено дело о нарушении ПДД, повлекшим за собой смерть нескольких граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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