Монтер признал вину в смертельном ДТП с автобусом и поездом под Ярославлем

02 апреля 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Мужчина, освободивший проезд автобусу перед столкновением с поездом, признал вину Фото: Илья Московец © URA.RU В Ярославской области монтер пути, который в состоянии алкогольного опьянения дежурил на железной дороге в день столкновения поезда и автобуса, признал вину. Об этом мужчина заявил в ходе беседы со следствием. «Вину свою признаю полностью. Написана явка с повинной», — заявил задержанный. Его слова опубликованы в telegram-канале Следственного комитета России. Уточняется, что монтер пути исполнял обязанности диспетчера на железной дороге в день аварии. Он отключил ограждения на переезде, что освободило проезд автобусу, в который въехал поезд. Кроме того, мужчина в день инцидента был пьян, пишет деловое издание «Взгляд». Авария произошла 1 апреля под Ярославлем. В результате произошедшего погибли семь человек. После сообщалось, что было возбуждено дело о нарушении ПДД, повлекшим за собой смерть нескольких граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ярославской области монтер пути, который в состоянии алкогольного опьянения дежурил на железной дороге в день столкновения поезда и автобуса, признал вину. Об этом мужчина заявил в ходе беседы со следствием. «Вину свою признаю полностью. Написана явка с повинной», — заявил задержанный. Его слова опубликованы в telegram-канале Следственного комитета России. Уточняется, что монтер пути исполнял обязанности диспетчера на железной дороге в день аварии. Он отключил ограждения на переезде, что освободило проезд автобусу, в который въехал поезд. Кроме того, мужчина в день инцидента был пьян, пишет деловое издание «Взгляд». Авария произошла 1 апреля под Ярославлем. В результате произошедшего погибли семь человек. После сообщалось, что было возбуждено дело о нарушении ПДД, повлекшим за собой смерть нескольких граждан.