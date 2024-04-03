Захарова: Макрон наделяет Киев средствами для терактов

03 апреля 2024 в 05:33 Размер текста - 17 +

Макрон помогает Киеву, несмотря на желание бороться с терроризмом, заявила Мария Захарова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критикует позицию президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросу антитеррористического сотрудничества с Россией и военной поддержки Украины. По ее словам, Макрон наделяет Киев средствами для терактов. «Если человек говорит о том, что нужно бороться с терроризмом и что он готов на этом треке активировать усилия. Как же можно в этот или на следующий день заявлять о предоставлении киевскому режиму еще большей не просто гуманитарной помощи, а военной», — заявила Захарова в интервью телеканалу «Царьград». По словам Захаровой, Макрон часто меняет свои заявления, что вызывает недоумение даже в его ближайшем окружении. Она также отметила, что блокировка взаимодействия в антитеррористической сфере исходит не от России, а от «натовского русофобского крыла», поддерживаемого Вашингтоном и Лондоном. Ранее Макрон предложил укрепить антитеррористическое сотрудничество с Россией. Однако, как сообщала Захарова на брифинге 27 марта, конкретных предложений от Франции российскому МИДу не поступало. Это заявление последовало после нападения на «Крокус Сити Холл». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критикует позицию президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросу антитеррористического сотрудничества с Россией и военной поддержки Украины. По ее словам, Макрон наделяет Киев средствами для терактов. «Если человек говорит о том, что нужно бороться с терроризмом и что он готов на этом треке активировать усилия. Как же можно в этот или на следующий день заявлять о предоставлении киевскому режиму еще большей не просто гуманитарной помощи, а военной», — заявила Захарова в интервью телеканалу «Царьград». По словам Захаровой, Макрон часто меняет свои заявления, что вызывает недоумение даже в его ближайшем окружении. Она также отметила, что блокировка взаимодействия в антитеррористической сфере исходит не от России, а от «натовского русофобского крыла», поддерживаемого Вашингтоном и Лондоном. Ранее Макрон предложил укрепить антитеррористическое сотрудничество с Россией. Однако, как сообщала Захарова на брифинге 27 марта, конкретных предложений от Франции российскому МИДу не поступало. Это заявление последовало после нападения на «Крокус Сити Холл».