Захарова: Макрон наделяет Киев средствами для терактов

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Мария Захарова. Сочи, захарова мария
Макрон помогает Киеву, несмотря на желание бороться с терроризмом, заявила Мария Захарова Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критикует позицию президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросу антитеррористического сотрудничества с Россией и военной поддержки Украины. По ее словам, Макрон наделяет Киев средствами для терактов.

«Если человек говорит о том, что нужно бороться с терроризмом и что он готов на этом треке активировать усилия. Как же можно в этот или на следующий день заявлять о предоставлении киевскому режиму еще большей не просто гуманитарной помощи, а военной», — заявила Захарова в интервью телеканалу «Царьград».

По словам Захаровой, Макрон часто меняет свои заявления, что вызывает недоумение даже в его ближайшем окружении. Она также отметила, что блокировка взаимодействия в антитеррористической сфере исходит не от России, а от «натовского русофобского крыла», поддерживаемого Вашингтоном и Лондоном.

Ранее Макрон предложил укрепить антитеррористическое сотрудничество с Россией. Однако, как сообщала Захарова на брифинге 27 марта, конкретных предложений от Франции российскому МИДу не поступало. Это заявление последовало после нападения на «Крокус Сити Холл».

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критикует позицию президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросу антитеррористического сотрудничества с Россией и военной поддержки Украины. По ее словам, Макрон наделяет Киев средствами для терактов. «Если человек говорит о том, что нужно бороться с терроризмом и что он готов на этом треке активировать усилия. Как же можно в этот или на следующий день заявлять о предоставлении киевскому режиму еще большей не просто гуманитарной помощи, а военной», — заявила Захарова в интервью телеканалу «Царьград». По словам Захаровой, Макрон часто меняет свои заявления, что вызывает недоумение даже в его ближайшем окружении. Она также отметила, что блокировка взаимодействия в антитеррористической сфере исходит не от России, а от «натовского русофобского крыла», поддерживаемого Вашингтоном и Лондоном. Ранее Макрон предложил укрепить антитеррористическое сотрудничество с Россией. Однако, как сообщала Захарова на брифинге 27 марта, конкретных предложений от Франции российскому МИДу не поступало. Это заявление последовало после нападения на «Крокус Сити Холл».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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