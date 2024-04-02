Пермяки перестали покупать большие квартиры

03 апреля 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

В феврале 2024 года в Перми снизились продажи больших квартир Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Перми в феврале 2024 года перестали интересоваться покупкой больших квартир в новостройках. Спрос на жилье площадью более 90 квадратных метров отстает от предложения в два раза. Такие данные приводят аналитики сервиса «Объектив.рф». «В Перми в феврале 2024 года в квартирах крупного метража предложение чаще всего опережает спрос. Сильнее всего разрыв в сегменте 70-80 квадратных метров: всего 2,1% сделок и 9,9% предложения. На лоты в сегменте более 90 квадратных метров приходится 2,3% всего спроса и 4,5% предложения», — сказано в исследовании. Аналитик Российской гильдии риелторов, глава Центра маркетинговых исследований «Объектив» Ксения Чернецкая отметила, что снижение спроса на большие квартиры связано с повышением первоначального взноса по ипотеке на новостройки до 30%. Кроме того, льготные ипотечные программы позволяют покупать только небольшие объекты стоимостью 6-7 млн рублей. Она добавила, что чаще жилье в новостройках покупают с целью перепродажи, а для этого больше подходят малогабаритные квартиры. Аналитики уточнили, что у квартир площадью 60-70 квадратных метров спрос не сильно отстает от предложения. На них приходится 15,6% сделок и 16,5% предложений. Аналогичная ситуация с объектами 80-90 квадратных метров. В предложении они занимают 2,5%, а в сделках — 2,6%. Чаще всего пермяки покупают квартиры площадью 30-40 квадратных метров — на них приходится 25,8% спроса и 20,1% предложения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Перми в феврале 2024 года перестали интересоваться покупкой больших квартир в новостройках. Спрос на жилье площадью более 90 квадратных метров отстает от предложения в два раза. Такие данные приводят аналитики сервиса «Объектив.рф». «В Перми в феврале 2024 года в квартирах крупного метража предложение чаще всего опережает спрос. Сильнее всего разрыв в сегменте 70-80 квадратных метров: всего 2,1% сделок и 9,9% предложения. На лоты в сегменте более 90 квадратных метров приходится 2,3% всего спроса и 4,5% предложения», — сказано в исследовании. Аналитик Российской гильдии риелторов, глава Центра маркетинговых исследований «Объектив» Ксения Чернецкая отметила, что снижение спроса на большие квартиры связано с повышением первоначального взноса по ипотеке на новостройки до 30%. Кроме того, льготные ипотечные программы позволяют покупать только небольшие объекты стоимостью 6-7 млн рублей. Она добавила, что чаще жилье в новостройках покупают с целью перепродажи, а для этого больше подходят малогабаритные квартиры. Аналитики уточнили, что у квартир площадью 60-70 квадратных метров спрос не сильно отстает от предложения. На них приходится 15,6% сделок и 16,5% предложений. Аналогичная ситуация с объектами 80-90 квадратных метров. В предложении они занимают 2,5%, а в сделках — 2,6%. Чаще всего пермяки покупают квартиры площадью 30-40 квадратных метров — на них приходится 25,8% спроса и 20,1% предложения.