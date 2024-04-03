Челябинцы раскупили все билеты на балет Игоря Моисеева

На концерт ансамбля Игоря Моисеева в Челябинске не осталось свободных мест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске не осталось билетов на балет Игоря Моисеева, который пройдет 25 апреля. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс.

«Свободных мест на концерт ансамбля танца имени Игоря Моисеева — нет», — сообщается на сайте касс. За три недели до мероприятия билетов не осталось.

На концерте челябинцы увидят номера из цикла «Танцы народов мира». Визитную карточку ансамбля — русский танец «Лето», белорусский танец «Юрочка», греческие «Сиртаки» и многие другие постановки. Завершит мероприятие матросский танец «Яблочко».

Игорь Моисеев создал ансамбль в 1937 года. Его особенность, как хореографического деятеля в том, что он соединил классический балет с фольклором и открыл новый жанр танца. Ансамбль Моисеева также награжден медалью «Пять континентов» ЮНЕСКО за вклад в развитие и сохранение народного танца.