112 сообщил об еще одной московской школе с обрушившимся потолком

При обрушении потолка в коридоре никто не пострадал, сообщает 112
В Москве в школе №1636 в районе Орехово-Борисово Южное рухнул потолок. Об этом сообщил telegram-канал 112.
«В еще одной московской школе рухнул потолок <…> На сей раз — в школе 1636 в районе Орехово-Борисово Южное», — отметили в telegram-канале. Потолок обрушился в коридоре. Информации и пострадавших нет.
Ранее Mash сообщал о том, что в одном из кабинетов московской школы №1550 с потолка рухнула плитка. Пострадало несколько школьников. У детей отмечены травмы головы и плеч.
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