112 сообщил об еще одной московской школе с обрушившимся потолком

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Федеральный тренировочный экзамен в школе №200 - ЕГЭ по обществознанию и английскому языку. Екатеринбург , школьный коридор, школьница
При обрушении потолка в коридоре никто не пострадал, сообщает 112 Фото:

В Москве в школе №1636 в районе Орехово-Борисово Южное рухнул потолок. Об этом сообщил telegram-канал 112.

«В еще одной московской школе рухнул потолок <…> На сей раз — в школе 1636 в районе Орехово-Борисово Южное», — отметили в telegram-канале. Потолок обрушился в коридоре. Информации и пострадавших нет.

Ранее Mash сообщал о том, что в одном из кабинетов московской школы №1550 с потолка рухнула плитка. Пострадало несколько школьников. У детей отмечены травмы головы и плеч.

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В Москве в школе №1636 в районе Орехово-Борисово Южное рухнул потолок. Об этом сообщил telegram-канал 112. «В еще одной московской школе рухнул потолок <…> На сей раз — в школе 1636 в районе Орехово-Борисово Южное», — отметили в telegram-канале. Потолок обрушился в коридоре. Информации и пострадавших нет. Ранее Mash сообщал о том, что в одном из кабинетов московской школы №1550 с потолка рухнула плитка. Пострадало несколько школьников. У детей отмечены травмы головы и плеч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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