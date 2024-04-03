112 сообщил об еще одной московской школе с обрушившимся потолком

03 апреля 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

При обрушении потолка в коридоре никто не пострадал, сообщает 112 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве в школе №1636 в районе Орехово-Борисово Южное рухнул потолок. Об этом сообщил telegram-канал 112. «В еще одной московской школе рухнул потолок <…> На сей раз — в школе 1636 в районе Орехово-Борисово Южное», — отметили в telegram-канале. Потолок обрушился в коридоре. Информации и пострадавших нет. Ранее Mash сообщал о том, что в одном из кабинетов московской школы №1550 с потолка рухнула плитка. Пострадало несколько школьников. У детей отмечены травмы головы и плеч. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве в школе №1636 в районе Орехово-Борисово Южное рухнул потолок. Об этом сообщил telegram-канал 112. «В еще одной московской школе рухнул потолок <…> На сей раз — в школе 1636 в районе Орехово-Борисово Южное», — отметили в telegram-канале. Потолок обрушился в коридоре. Информации и пострадавших нет. Ранее Mash сообщал о том, что в одном из кабинетов московской школы №1550 с потолка рухнула плитка. Пострадало несколько школьников. У детей отмечены травмы головы и плеч.