Mash: потолок рухнул на детей в московской школе, есть пострадавшие

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Утро. Физкультура на набережной. обвалившийся потолок. администрация. Екатеринбург, потолок рухнул, обвалилась штукатурка, ветхое здание, жкх, ремонт
При обрушении потолка школьники получили травмы головы, передает Mash Фото:

Рухнул потолок в Москве в школе №1550. Пострадали дети. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Потолок рухнул на детей в московской школе №1550. Предварительно пострадало четыре ребенка», — сообщил telegram-канал. Уточняется, что в одном из кабинетов в школе с потолка обрушилась плитка во время проветривания.

Согласно информации Mash, внутри помещения в момент обрушения потолка находились дети 14-лет. У некоторых зафиксированы травмы головы и плечей.

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Рухнул потолок в Москве в школе №1550. Пострадали дети. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Потолок рухнул на детей в московской школе №1550. Предварительно пострадало четыре ребенка», — сообщил telegram-канал. Уточняется, что в одном из кабинетов в школе с потолка обрушилась плитка во время проветривания. Согласно информации Mash, внутри помещения в момент обрушения потолка находились дети 14-лет. У некоторых зафиксированы травмы головы и плечей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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