Mash: потолок рухнул на детей в московской школе, есть пострадавшие

03 апреля 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

При обрушении потолка школьники получили травмы головы, передает Mash Фото: Александр Мамаев © URA.RU Рухнул потолок в Москве в школе №1550. Пострадали дети. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Потолок рухнул на детей в московской школе №1550. Предварительно пострадало четыре ребенка», — сообщил telegram-канал. Уточняется, что в одном из кабинетов в школе с потолка обрушилась плитка во время проветривания. Согласно информации Mash, внутри помещения в момент обрушения потолка находились дети 14-лет. У некоторых зафиксированы травмы головы и плечей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рухнул потолок в Москве в школе №1550. Пострадали дети. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Потолок рухнул на детей в московской школе №1550. Предварительно пострадало четыре ребенка», — сообщил telegram-канал. Уточняется, что в одном из кабинетов в школе с потолка обрушилась плитка во время проветривания. Согласно информации Mash, внутри помещения в момент обрушения потолка находились дети 14-лет. У некоторых зафиксированы травмы головы и плечей.