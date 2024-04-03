Mash: потолок рухнул на детей в московской школе, есть пострадавшие

При обрушении потолка школьники получили травмы головы, передает Mash
Рухнул потолок в Москве в школе №1550. Пострадали дети. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Потолок рухнул на детей в московской школе №1550. Предварительно пострадало четыре ребенка», — сообщил telegram-канал. Уточняется, что в одном из кабинетов в школе с потолка обрушилась плитка во время проветривания.
Согласно информации Mash, внутри помещения в момент обрушения потолка находились дети 14-лет. У некоторых зафиксированы травмы головы и плечей.
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