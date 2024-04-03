03 апреля 2024

У свердловчан вырос интерес к автомобилям с пробегом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация Лада-Веста. Челябинск., лада, автомобиль, веста
По продажам LADA стала самым популярным автомобилем с пробегом Фото:

Жители Свердловской области стали чаще покупать автомобили с пробегом: в январе—марте 2024 года продажи на рынке выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами продаж стали ВАЗ (LADA), Toyota, Hyundai, Kia, Chevrolet и Nissan. Об этом URA.RU рассказали эксперты «Авито Авто».

«Общий объем продаж автомобилей стоимостью от 1,5 до 3 млн рублей увеличился на 38,9% год к году, а в ценовом сегменте свыше 3 млн рублей — на 73,8%», — пояснил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков. При этом продажи машин стоимость до 1,5 млн рублей уменьшились на 10,8%.

В июне—августе 2023 года екатеринбуржцы чаще всего покупали новые иномарки — тогда спрос вырос на 198,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Самыми популярными моделями стали Jetour Dashing, Kia Sportage, Toyota Camry, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Свердловской области стали чаще покупать автомобили с пробегом: в январе—марте 2024 года продажи на рынке выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами продаж стали ВАЗ (LADA), Toyota, Hyundai, Kia, Chevrolet и Nissan. Об этом URA.RU рассказали эксперты «Авито Авто». «Общий объем продаж автомобилей стоимостью от 1,5 до 3 млн рублей увеличился на 38,9% год к году, а в ценовом сегменте свыше 3 млн рублей — на 73,8%», — пояснил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков. При этом продажи машин стоимость до 1,5 млн рублей уменьшились на 10,8%. В июне—августе 2023 года екатеринбуржцы чаще всего покупали новые иномарки — тогда спрос вырос на 198,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Самыми популярными моделями стали Jetour Dashing, Kia Sportage, Toyota Camry, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...