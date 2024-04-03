У свердловчан вырос интерес к автомобилям с пробегом

Жители Свердловской области стали чаще покупать автомобили с пробегом: в январе—марте 2024 года продажи на рынке выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами продаж стали ВАЗ (LADA), Toyota, Hyundai, Kia, Chevrolet и Nissan. Об этом URA.RU рассказали эксперты «Авито Авто».
«Общий объем продаж автомобилей стоимостью от 1,5 до 3 млн рублей увеличился на 38,9% год к году, а в ценовом сегменте свыше 3 млн рублей — на 73,8%», — пояснил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков. При этом продажи машин стоимость до 1,5 млн рублей уменьшились на 10,8%.
В июне—августе 2023 года екатеринбуржцы чаще всего покупали новые иномарки — тогда спрос вырос на 198,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Самыми популярными моделями стали Jetour Dashing, Kia Sportage, Toyota Camry, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.
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