03 апреля 2024

Перекупщики взвинтили цены на матч «Трактора» в Челябинске. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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хк Трактор хк Локомотив. Челябинск., хк локомотив, хк трактор, хоккей
«Трактор» сыграет с «Локомотивом» в Челябинске 6 и 8 апреля Фото:

Перекупщики в интернете продают билеты на домашние игры челябинского хоккейного клуба «Трактор» с ярославским «Локомотивом» в полуфинале плей-офф Кубка Гагарина. Об этом 4 апреля сообщает корреспондент URA.RU.

«Стоимость билетов на домашнюю игру „Трактора“ с „Локомотивом“ — от четырех тысяч рублей. Можно выбрать сектор и кресла рядом», — сообщает корреспондент агентства. По данным агентства, номинальная цена билета составляет от одной до 2,5 тысячи.

Продажа билетов на игру, которая состоится в Челябинске 6 апреля, стартовала 4 апреля 10 часов утра. Как сообщает в своем telegram-канале хоккейный эксперт Олеся Усова, онлайн билеты закончились через семь минут после начала старта продаж. А за билетами в кассы огромная очередь, которая начала формироваться еще со вчерашнего дня.

В то же время на полуфинальную домашнюю игру магнитогорского «Металлурга» с екатеринбургским «Автомобилистом», состоявшуюся 3 апреля, осталось невыкупленными почти 1100 билетов. Экспертов удивляет столь низкий интерес к хоккею, учитывая, что «Металлург» также играет на стадии полуфинала.

Онлайн билеты раскупили за семь минут с момента старта продаж
Онлайн билеты раскупили за семь минут с момента старта продаж
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Цены у перекупщиков выше, чем в кассе или на портале
Цены у перекупщиков выше, чем в кассе или на портале
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Перекупщики в интернете продают билеты на домашние игры челябинского хоккейного клуба «Трактор» с ярославским «Локомотивом» в полуфинале плей-офф Кубка Гагарина. Об этом 4 апреля сообщает корреспондент URA.RU. «Стоимость билетов на домашнюю игру „Трактора“ с „Локомотивом“ — от четырех тысяч рублей. Можно выбрать сектор и кресла рядом», — сообщает корреспондент агентства. По данным агентства, номинальная цена билета составляет от одной до 2,5 тысячи. Продажа билетов на игру, которая состоится в Челябинске 6 апреля, стартовала 4 апреля 10 часов утра. Как сообщает в своем telegram-канале хоккейный эксперт Олеся Усова, онлайн билеты закончились через семь минут после начала старта продаж. А за билетами в кассы огромная очередь, которая начала формироваться еще со вчерашнего дня. В то же время на полуфинальную домашнюю игру магнитогорского «Металлурга» с екатеринбургским «Автомобилистом», состоявшуюся 3 апреля, осталось невыкупленными почти 1100 билетов. Экспертов удивляет столь низкий интерес к хоккею, учитывая, что «Металлург» также играет на стадии полуфинала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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