Перекупщики взвинтили цены на матч «Трактора» в Челябинске. Скрин

04 апреля 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

«Трактор» сыграет с «Локомотивом» в Челябинске 6 и 8 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Перекупщики в интернете продают билеты на домашние игры челябинского хоккейного клуба «Трактор» с ярославским «Локомотивом» в полуфинале плей-офф Кубка Гагарина. Об этом 4 апреля сообщает корреспондент URA.RU. «Стоимость билетов на домашнюю игру „Трактора“ с „Локомотивом“ — от четырех тысяч рублей. Можно выбрать сектор и кресла рядом», — сообщает корреспондент агентства. По данным агентства, номинальная цена билета составляет от одной до 2,5 тысячи. Продажа билетов на игру, которая состоится в Челябинске 6 апреля, стартовала 4 апреля 10 часов утра. Как сообщает в своем telegram-канале хоккейный эксперт Олеся Усова, онлайн билеты закончились через семь минут после начала старта продаж. А за билетами в кассы огромная очередь, которая начала формироваться еще со вчерашнего дня. В то же время на полуфинальную домашнюю игру магнитогорского «Металлурга» с екатеринбургским «Автомобилистом», состоявшуюся 3 апреля, осталось невыкупленными почти 1100 билетов. Экспертов удивляет столь низкий интерес к хоккею, учитывая, что «Металлург» также играет на стадии полуфинала. Онлайн билеты раскупили за семь минут с момента старта продаж Фото: скрин с сайта «Авито» Цены у перекупщиков выше, чем в кассе или на портале Фото: скрин с сайта «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перекупщики в интернете продают билеты на домашние игры челябинского хоккейного клуба «Трактор» с ярославским «Локомотивом» в полуфинале плей-офф Кубка Гагарина. Об этом 4 апреля сообщает корреспондент URA.RU. «Стоимость билетов на домашнюю игру „Трактора“ с „Локомотивом“ — от четырех тысяч рублей. Можно выбрать сектор и кресла рядом», — сообщает корреспондент агентства. По данным агентства, номинальная цена билета составляет от одной до 2,5 тысячи. Продажа билетов на игру, которая состоится в Челябинске 6 апреля, стартовала 4 апреля 10 часов утра. Как сообщает в своем telegram-канале хоккейный эксперт Олеся Усова, онлайн билеты закончились через семь минут после начала старта продаж. А за билетами в кассы огромная очередь, которая начала формироваться еще со вчерашнего дня. В то же время на полуфинальную домашнюю игру магнитогорского «Металлурга» с екатеринбургским «Автомобилистом», состоявшуюся 3 апреля, осталось невыкупленными почти 1100 билетов. Экспертов удивляет столь низкий интерес к хоккею, учитывая, что «Металлург» также играет на стадии полуфинала.